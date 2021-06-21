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Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию "Спутником V"
Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 21.06.2021
Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию "Спутником V"
Более 11,6 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию препаратом "Спутник V" в Словакии, сообщил в понедельник на своем сайте Институт медицинской... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:59
2021-06-21T14:59
игорь матович
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
словакия
в мире
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ПРАГА, 21 июн – РИА Новости. Более 11,6 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию препаратом "Спутник V" в Словакии, сообщил в понедельник на своем сайте Институт медицинской информации."Регистрация на прививку вакцины "Спутник V" началась в Словакии 7 июня и продлится до 30 июня. В настоящее время зарегистрировались 11 613 человек", - говорится в сообщении.В связи с тем, что в июле у российской вакцины заканчивается срок применения, неиспользованная часть из закупленных 1 марта 200 тысяч доз "Спутника V", как на минувшей неделе сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский, будет продана или передана бесплатно в западно-балканские страны, в которых ощущается нехватка вакцин от коронавируса.По данным минздрава на понедельник, в республике с населением около 5 миллионов человек первую прививку от коронавируса получили 1,9 миллиона жителей, обе прививки – 1,3 миллиона.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210621/vaktsina-1737894135.html
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игорь матович, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия, в мире
Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию "Спутником V"
14:59 21.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Словакии более 11,6 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию "Спутником V"

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ПРАГА, 21 июн – РИА Новости. Более 11,6 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию препаратом "Спутник V" в Словакии, сообщил в понедельник на своем сайте Институт медицинской информации.
"Регистрация на прививку вакцины "Спутник V" началась в Словакии 7 июня и продлится до 30 июня. В настоящее время зарегистрировались 11 613 человек", - говорится в сообщении.
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В связи с тем, что в июле у российской вакцины заканчивается срок применения, неиспользованная часть из закупленных 1 марта 200 тысяч доз "Спутника V", как на минувшей неделе сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский, будет продана или передана бесплатно в западно-балканские страны, в которых ощущается нехватка вакцин от коронавируса.
По данным минздрава на понедельник, в республике с населением около 5 миллионов человек первую прививку от коронавируса получили 1,9 миллиона жителей, обе прививки – 1,3 миллиона.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Игорь МатовичКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСловакияВ мире
 
 
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