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Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей
Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей - РИА Новости, 21.06.2021
Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером палаты представителей по итогам промежуточных выборов 2022 года. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:01
2021-06-21T23:01
2021-06-21T23:01
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером палаты представителей по итогам промежуточных выборов 2022 года."Я слышал, об этом говорят, все больше и больше. Я бы не стал это рассматривать, но, конечно, об этом много говорят. У меня хорошие отношения с Кевином (Маккарти, лидером республиканцев в палате - ред.). Будем надеяться, что мы все сделаем традиционным путем", - сказал Трамп в интервью Real America's Voice.Ранее СМИ писали, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс и в случае своей победы и победы республиканцев на выборах в целом претендовать на пост спикера.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737971479.html
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дональд трамп, сша, в мире
Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей
Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей