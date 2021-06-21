https://ria.ru/20210621/shkola-1737877788.html

В епархии отвергли предложение мэрии Рязани по зданию школы

В епархии отвергли предложение мэрии Рязани по зданию школы - РИА Новости, 21.06.2021

В епархии отвергли предложение мэрии Рязани по зданию школы

В Рязанская епархии не готовы рассматривать альтернативы зданию школы № 6, так мэрия "предложила развалины", сообщил РИА Новости глава епархиального... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:16

2021-06-21T12:16

2021-06-21T12:38

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Никита Бизин. В Рязанская епархии не готовы рассматривать альтернативы зданию школы № 6, так мэрия "предложила развалины", сообщил РИА Новости глава епархиального Информационно-аналитического отдела протоиерей Арсений Вилков. Ранее мэрия города Рязани обжаловать решение арбитражного суда региона, по которому здание школы должно отойти епархии. До революции в строении находилось общежитие для учителей и студентов местной семинарии, поэтому епархия потребовала вернуть его в соответствии с законом реституции (327-ФЗ). Власти же предложили на выбор четыре альтернативных варианта. "Мы были готовы к альтернативам. Но то, что нам предложили, — это развалины. Сейчас мы уже не готовы и не хотим рассматривать альтернативы", — пояснил протоиерей Арсений Вилков. Протоиерей уточнил, что предложенные мэрией варианты зданий находятся в аварийном состоянии и не могут считаться равноценными зданию школы. Ему также непонятно на каком основании власти могут передать один из объектов. По его словам, епархия имеет законные права на здание школы в соответствии с 327-ФЗ. Во время судебных разбирательств епархия предоставила справку из государственного архива Рязанской области, в которой содержится история объекта недвижимости. Отец Арсений также сообщил, что в случае передачи строения епархия планирует разместить в нем учебный корпус семинарии, поскольку "в настоящее время семинаристы размещаются в здании, которое не отвечает даже минимальным требованиям учебного процесса".

https://ria.ru/20210604/shkola-1735653913.html

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