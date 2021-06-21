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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210621/rozygrysh-1737889403.html
Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию
Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию
Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:04
2021-06-21T13:04
новости подмосковья
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.Губернатор отметил, что для того, чтобы стать участником в акции, недостаточно просто привиться - нужно заявить об этом и зарегистрироваться.Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за вакцинацию первым компонентом препарата будет разыграна квартира. Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня сделать прививку и на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество

Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию

13:04 21.06.2021
 
© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.
"Жителям направлено более 3 миллионов писем с призывом вакцинироваться и принять участие в акции, информационная кампания будет продолжена до 26 июня включительно", - сказала Звягина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.
Губернатор отметил, что для того, чтобы стать участником в акции, недостаточно просто привиться - нужно заявить об этом и зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за вакцинацию первым компонентом препарата будет разыграна квартира. Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня сделать прививку и на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.
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