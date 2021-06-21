https://ria.ru/20210621/rozygrysh-1737889403.html

Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию

Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию - РИА Новости, 21.06.2021

Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию

Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:04

2021-06-21T13:04

2021-06-21T13:04

новости подмосковья

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.Губернатор отметил, что для того, чтобы стать участником в акции, недостаточно просто привиться - нужно заявить об этом и зарегистрироваться.Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за вакцинацию первым компонентом препарата будет разыграна квартира. Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня сделать прививку и на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737603988.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество