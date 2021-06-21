https://ria.ru/20210621/putin-1737900016.html

Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин

Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2021

Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин

Многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого - думать и заботиться о людях, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:56

2021-06-21T13:56

2021-06-21T15:17

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого - думать и заботиться о людях, сказал президент РФ Владимир Путин."Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого - всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

https://ria.ru/20210621/dialog-1737897779.html

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"Думать, заботиться о людях" – Путин назвал главные задачи парламента "Думать, заботиться о людях" – Путин назвал главные задачи парламента 2021-06-21T13:56 true PT0M22S

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россия, госдума рф, владимир путин, политика