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Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин
Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2021
Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин
Многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого - думать и заботиться о людях, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:56
2021-06-21T13:56
2021-06-21T15:17
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого - думать и заботиться о людях, сказал президент РФ Владимир Путин."Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого - всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.
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"Думать, заботиться о людях" – Путин назвал главные задачи парламента
"Думать, заботиться о людях" – Путин назвал главные задачи парламента
2021-06-21T13:56
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Многообразие мнений и инициатив укрепляют статус парламента, заявил Путин
13:56 21.06.2021 (обновлено: 15:17 21.06.2021)
Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента