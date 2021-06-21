https://ria.ru/20210621/prigovor-1737898507.html

Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку

Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку - РИА Новости, 21.06.2021

Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку

Житель Тулы, ограбивший ювелирный магазин при помощи бутылки с зажигательной смесью, приговорен к 7 годам колонии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:51

2021-06-21T13:51

2021-06-21T13:51

россия

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Житель Тулы, ограбивший ювелирный магазин при помощи бутылки с зажигательной смесью, приговорен к 7 годам колонии, сообщила прокуратура региона.Преступление было совершено 21 июля 2020 года в Туле."Безработный житель Тулы огородил вход в помещение ювелирного магазина... сигнальной лентой. Зайдя в торговый зал, злоумышленник поджег у одной из витрин бутылку с легковоспламеняющимся веществом, в результате чего началось задымление. Воспользовавшись паникой, он топором разбил стекла в двух витринах и похитил размещенные на них подставки с ювелирными изделиями", - говорится в сообщении.Ущерб, причиненный преступлением, превысил 2,5 миллиона рублей, отмечает прокуратура. При этом похищенное на сумму более 655 тысяч рублей было изъято у подозреваемого в ходе обыска."Центральный районный суд Тулы с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 49-летнего подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210524/ograblenie-1733583495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тула, происшествия