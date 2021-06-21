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Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку
Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку - РИА Новости, 21.06.2021
Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку
Житель Тулы, ограбивший ювелирный магазин при помощи бутылки с зажигательной смесью, приговорен к 7 годам колонии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:51
2021-06-21T13:51
россия
тула
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Житель Тулы, ограбивший ювелирный магазин при помощи бутылки с зажигательной смесью, приговорен к 7 годам колонии, сообщила прокуратура региона.Преступление было совершено 21 июля 2020 года в Туле."Безработный житель Тулы огородил вход в помещение ювелирного магазина... сигнальной лентой. Зайдя в торговый зал, злоумышленник поджег у одной из витрин бутылку с легковоспламеняющимся веществом, в результате чего началось задымление. Воспользовавшись паникой, он топором разбил стекла в двух витринах и похитил размещенные на них подставки с ювелирными изделиями", - говорится в сообщении.Ущерб, причиненный преступлением, превысил 2,5 миллиона рублей, отмечает прокуратура. При этом похищенное на сумму более 655 тысяч рублей было изъято у подозреваемого в ходе обыска."Центральный районный суд Тулы с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 49-летнего подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает надзорное ведомство.
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россия, тула, происшествия
Вынесли приговор туляку, ограбившему с коктейлем Молотова ювелирную лавку
13:51 21.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Туляка, ограбившего с коктейлем Молотова ювелирную лавку, приговорили к 7 годам колонии

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Житель Тулы, ограбивший ювелирный магазин при помощи бутылки с зажигательной смесью, приговорен к 7 годам колонии, сообщила прокуратура региона.
Преступление было совершено 21 июля 2020 года в Туле.
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"Безработный житель Тулы огородил вход в помещение ювелирного магазина... сигнальной лентой. Зайдя в торговый зал, злоумышленник поджег у одной из витрин бутылку с легковоспламеняющимся веществом, в результате чего началось задымление. Воспользовавшись паникой, он топором разбил стекла в двух витринах и похитил размещенные на них подставки с ювелирными изделиями", - говорится в сообщении.
Ущерб, причиненный преступлением, превысил 2,5 миллиона рублей, отмечает прокуратура. При этом похищенное на сумму более 655 тысяч рублей было изъято у подозреваемого в ходе обыска.
"Центральный районный суд Тулы с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 49-летнего подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает надзорное ведомство.
 
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