https://ria.ru/20210621/popravki-1737896990.html

Путин оценил работу Госдумы над поправками в конституцию

Путин оценил работу Госдумы над поправками в конституцию - РИА Новости, 21.06.2021

Путин оценил работу Госдумы над поправками в конституцию

Президент РФ Владимир Путин отметил кропотливую работу Госдумы VII созыва над поправками в конституцию. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:41

2021-06-21T13:41

2021-06-21T13:57

россия

конституция рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил кропотливую работу Госдумы VII созыва над поправками в конституцию."Отдельно хотел бы отметить и большую, кропотливую работу над конституционными поправками", - сказал Путин на встрече с депутатами ГД седьмого созыва."Парламентарии были в числе сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, активными участниками ее совещаний, помогали людям стать полноценными соавторами конституции, собирая и обобщая сотни идей, пожеланий, поступивших со всей страны", - отметил он.Президент добавил, что депутаты старались дать юридические безупречные формулировки новых положений основного закона России.

https://ria.ru/20210522/konstitutsiya-1733436923.html

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россия, конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика