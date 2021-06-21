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Тульская область
https://ria.ru/20210621/pedagogi-1737849539.html
В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!"
В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!" - РИА Новости, 21.06.2021
В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!"
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, проведение в регионе конкурса для педагогов "Призвание – учить!" с денежными призами в 100 тысяч... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:41
2021-06-21T10:53
тульская область
алексей дюмин
тула
тульская область
общество
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ТУЛА, 21 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, проведение в регионе конкурса для педагогов "Призвание – учить!" с денежными призами в 100 тысяч рублей, подписали власти Тульской области и благотворительный фонд "Эмпатия", сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Не на словах, а на деле поддерживая наших педагогов, мы рассчитываем, что конкурс станет для них дополнительным стимулом к повышению профессионального мастерства", – сказал губернатор Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения.Конкурс состоится в июне-сентябре этого года. Его участникам могут стать как молодые учителя, так и опытные педагоги. Свои номинации есть для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.Лучшие педагоги в 11 номинациях будут названы на Фестивале науки и технологий, который состоится в творческом индустриальном кластере "Октава" в городе Туле в рамках празднования Дня учителя. Победители конкурса получат призы: по 100 тысяч рублей единовременно или по 15 и 20 тысяч рублей в течение 12 месяцев. В общей сложности Фонд планирует выделить на поддержку победителей конкурса 8 миллионов рублей, включая налоги, которые он возьмет на себя. Отдельные призы для участников конкурса подготовит кластер "Октава".
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алексей дюмин, тула, тульская область, общество

В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!"

09:41 21.06.2021 (обновлено: 10:53 21.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПодписание соглашения о сотрудничестве, предусматривающее проведение конкурса для педагогов "Призвание – учить!" в Тульской области
Подписание соглашения о сотрудничестве, предусматривающее проведение конкурса для педагогов Призвание – учить! в Тульской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 21 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, проведение в регионе конкурса для педагогов "Призвание – учить!" с денежными призами в 100 тысяч рублей, подписали власти Тульской области и благотворительный фонд "Эмпатия", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Не на словах, а на деле поддерживая наших педагогов, мы рассчитываем, что конкурс станет для них дополнительным стимулом к повышению профессионального мастерства", – сказал губернатор Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения.
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Конкурс состоится в июне-сентябре этого года. Его участникам могут стать как молодые учителя, так и опытные педагоги. Свои номинации есть для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
"Конкурс пройдет дистанционно. Конкурсантам необходимо подать заявление на участие в конкурсе на портале Госуслуг и разместить материалы, отражающие опыт педагогической деятельности", – сказал собеседник агентства.
Лучшие педагоги в 11 номинациях будут названы на Фестивале науки и технологий, который состоится в творческом индустриальном кластере "Октава" в городе Туле в рамках празднования Дня учителя. Победители конкурса получат призы: по 100 тысяч рублей единовременно или по 15 и 20 тысяч рублей в течение 12 месяцев.
В общей сложности Фонд планирует выделить на поддержку победителей конкурса 8 миллионов рублей, включая налоги, которые он возьмет на себя. Отдельные призы для участников конкурса подготовит кластер "Октава".
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