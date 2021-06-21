https://ria.ru/20210621/pedagogi-1737849539.html

В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!"

В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!" - РИА Новости, 21.06.2021

В Тульской области стартует конкурс для педагогов "Призвание – учить!"

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, проведение в регионе конкурса для педагогов "Призвание – учить!" с денежными призами в 100 тысяч... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:41

2021-06-21T09:41

2021-06-21T10:53

тульская область

алексей дюмин

тула

тульская область

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ТУЛА, 21 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, проведение в регионе конкурса для педагогов "Призвание – учить!" с денежными призами в 100 тысяч рублей, подписали власти Тульской области и благотворительный фонд "Эмпатия", сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Не на словах, а на деле поддерживая наших педагогов, мы рассчитываем, что конкурс станет для них дополнительным стимулом к повышению профессионального мастерства", – сказал губернатор Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения.Конкурс состоится в июне-сентябре этого года. Его участникам могут стать как молодые учителя, так и опытные педагоги. Свои номинации есть для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.Лучшие педагоги в 11 номинациях будут названы на Фестивале науки и технологий, который состоится в творческом индустриальном кластере "Октава" в городе Туле в рамках празднования Дня учителя. Победители конкурса получат призы: по 100 тысяч рублей единовременно или по 15 и 20 тысяч рублей в течение 12 месяцев. В общей сложности Фонд планирует выделить на поддержку победителей конкурса 8 миллионов рублей, включая налоги, которые он возьмет на себя. Отдельные призы для участников конкурса подготовит кластер "Октава".

https://ria.ru/20210517/forum-1732637397.html

https://realty.ria.ru/20210608/poselok-1736086723.html

тула

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алексей дюмин, тула, тульская область, общество