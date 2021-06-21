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Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью
Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью - РИА Новости, 21.06.2021
Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью
Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:23
2021-06-21T09:23
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архаринский район
забайкальский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также прибытие аэромобильной группировки из Хабаровска и около 90 спасателей Камчатского центра, сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.Паводковая обстановка в Приамурье остается сложной, режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в регионе 27 мая. Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что в связи с интенсивным подъемом уровня Амура объявлен режим повышенной готовности, в регион идет паводок из Забайкальского края и КНР.Все подразделения ГУ МЧС России по Амурской области 21 июня переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".Он добавил, что в ближайшее время в Приамурье ожидают около 90 спасателей Камчатского спасцентра. Специалисты будут проводить работы по берегоукреплению, эвакуационные работы, оказывать адресную помощь населению.
https://ria.ru/20210621/priamure-1737840853.html
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россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архаринский район, забайкальский край
Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью
09:23 21.06.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ осматривает затопленную территорию в Хакасии
Сотрудник МЧС РФ осматривает затопленную территорию в Хакасии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью, где ждут большую воду

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также прибытие аэромобильной группировки из Хабаровска и около 90 спасателей Камчатского центра, сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.
Паводковая обстановка в Приамурье остается сложной, режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в регионе 27 мая. Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что в связи с интенсивным подъемом уровня Амура объявлен режим повышенной готовности, в регион идет паводок из Забайкальского края и КНР.
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Все подразделения ГУ МЧС России по Амурской области 21 июня переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".
"По решению руководства МЧС России на территорию области из Новосибирска на самолете Ил-76 МЧС России прибыли 100 спасателей Сибирского спасательного центра. <…> Сегодня в Архаринский район из Хабаровска прибывает аэромобильная группировка Амурского спасательного центра, это 44 спасателя, которые, в том числе, доставят к нам плавающий транспортер средний", - сообщил Смирнов на пресс-конференции.
Он добавил, что в ближайшее время в Приамурье ожидают около 90 спасателей Камчатского спасцентра. Специалисты будут проводить работы по берегоукреплению, эвакуационные работы, оказывать адресную помощь населению.
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архаринский районЗабайкальский край
 
 
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