https://ria.ru/20210621/pavodok-1737846791.html

Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью

Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью - РИА Новости, 21.06.2021

Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью

Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:23

2021-06-21T09:23

2021-06-21T09:23

россия

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архаринский район

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733131040_0:30:1241:728_1920x0_80_0_0_87e597ad706a64ec8913ba71f148d836.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также прибытие аэромобильной группировки из Хабаровска и около 90 спасателей Камчатского центра, сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.Паводковая обстановка в Приамурье остается сложной, режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в регионе 27 мая. Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что в связи с интенсивным подъемом уровня Амура объявлен режим повышенной готовности, в регион идет паводок из Забайкальского края и КНР.Все подразделения ГУ МЧС России по Амурской области 21 июня переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".Он добавил, что в ближайшее время в Приамурье ожидают около 90 спасателей Камчатского спасцентра. Специалисты будут проводить работы по берегоукреплению, эвакуационные работы, оказывать адресную помощь населению.

https://ria.ru/20210621/priamure-1737840853.html

https://ria.ru/20210618/zabaykale-1737539057.html

россия

архаринский район

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архаринский район, забайкальский край