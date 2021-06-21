Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ осматривает затопленную территорию в Хакасии
Спасатели из Сибири, Хабаровска и Камчатки помогут Приамурью, где ждут большую воду
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Сто специалистов Сибирского спасательного центра прибыли в Амурскую область, где ожидают ухудшение паводковой обстановки, в ближайшее время ожидается также прибытие аэромобильной группировки из Хабаровска и около 90 спасателей Камчатского центра, сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.
Паводковая обстановка в Приамурье остается сложной, режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в регионе 27 мая. Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что в связи с интенсивным подъемом уровня Амура объявлен режим повышенной готовности, в регион идет паводок из Забайкальского края и КНР.
Все подразделения ГУ МЧС России по Амурской области 21 июня переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".
"По решению руководства МЧС России на территорию области из Новосибирска на самолете Ил-76 МЧС России прибыли 100 спасателей Сибирского спасательного центра. <…> Сегодня в Архаринский район из Хабаровска прибывает аэромобильная группировка Амурского спасательного центра, это 44 спасателя, которые, в том числе, доставят к нам плавающий транспортер средний", - сообщил Смирнов на пресс-конференции.
Он добавил, что в ближайшее время в Приамурье ожидают около 90 спасателей Камчатского спасцентра. Специалисты будут проводить работы по берегоукреплению, эвакуационные работы, оказывать адресную помощь населению.