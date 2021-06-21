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В ДНР назвали обстрел ВСУ с четырьмя погибшими провокацией
В ДНР назвали обстрел ВСУ с четырьмя погибшими провокацией - РИА Новости, 21.06.2021
В ДНР назвали обстрел ВСУ с четырьмя погибшими провокацией
Обстрел окраины Донецка со стороны украинских силовиков, в результате которого погибли и были ранены ополченцы, является провокацией, нацеленной на срыв... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:15
2021-06-21T20:15
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Обстрел окраины Донецка со стороны украинских силовиков, в результате которого погибли и были ранены ополченцы, является провокацией, нацеленной на срыв договоренностей о перемирии, в частности о координационном механизме реагирования на нарушения режима прекращения огня, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четверо ополченцев, еще пятеро были ранены. В Народной милиции отметили, что противник вел огонь и по санитарному автомобилю, который должен был эвакуировать тела погибших."Расцениваем сегодняшний факт вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины не иначе как циничную провокацию, направленную на срыв действующих договоренностей, в том числе о координационном механизме, предусмотренном мерами по усилению режима прекращения огня. Подлые и беспринципные методы войны, используемые вооруженными формированиями Украины, откровенно демонстрируют реальные намерения официального Киева", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Он отметил, что Киев "готов на все, в том числе на подлые убийства, нарушающие все международные правила ведения войны, лишь бы продвинуть свою политическую установку, что прямое взаимодействие представителей сторон в СЦКК в рамках координационного механизма якобы невозможно и не будет работать".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире
В ДНР назвали обстрел ВСУ с четырьмя погибшими провокацией
20:15 21.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР назвали обстрел ВСУ с четырьмя погибшими провокацией, нацеленной на срыв перемирия

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Обстрел окраины Донецка со стороны украинских силовиков, в результате которого погибли и были ранены ополченцы, является провокацией, нацеленной на срыв договоренностей о перемирии, в частности о координационном механизме реагирования на нарушения режима прекращения огня, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в понедельник в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четверо ополченцев, еще пятеро были ранены. В Народной милиции отметили, что противник вел огонь и по санитарному автомобилю, который должен был эвакуировать тела погибших.
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Вчера, 18:24
В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ
"Расцениваем сегодняшний факт вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины не иначе как циничную провокацию, направленную на срыв действующих договоренностей, в том числе о координационном механизме, предусмотренном мерами по усилению режима прекращения огня. Подлые и беспринципные методы войны, используемые вооруженными формированиями Украины, откровенно демонстрируют реальные намерения официального Киева", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что Киев "готов на все, в том числе на подлые убийства, нарушающие все международные правила ведения войны, лишь бы продвинуть свою политическую установку, что прямое взаимодействие представителей сторон в СЦКК в рамках координационного механизма якобы невозможно и не будет работать".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время встречи в Москве
Вчера, 14:54
Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР
 
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