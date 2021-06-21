https://ria.ru/20210621/norvegiya-1737967781.html
Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей
Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей - РИА Новости, 21.06.2021
Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей
Норвежская газета Aftenposten опубликовала письмо россиянки, вынужденной пережидать карантин в специальном отеле после поездки на родину к тяжелобольной матери. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:56
2021-06-21T19:56
2021-06-21T21:45
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в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Норвежская газета Aftenposten опубликовала письмо россиянки, вынужденной пережидать карантин в специальном отеле после поездки на родину к тяжелобольной матери. Женщина рассказала, что уже девять лет живет в Норвегии, где у нее муж и сын, однако на Урале у нее осталась тяжелобольная мать. До недавнего времени автор письма периодически ездила на родину, где проводила время с родственницей, после чего возвращалась в королевство и проводила карантин дома. Но с 9 мая ситуация изменилась.Власти страны ужесточили антиковидные нормы, и теперь люди, вернувшиеся после поездки за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), куда не входит Россия, должны за свой счет провести десятидневную изоляцию в карантинном отеле. Через эту процедуру вынуждена пройти и автор публикации."Я нахожусь в заключении 22 часа в сутки. Еду мне приносят и оставляют под дверью. Лишь на два часа мне разрешается выйти на улицу. Условия не так уж и отличаются от самых строгих норвежских тюрем", — написала она.По ее словам, во время пребывания в карантинном центре желательно не общаться с другими содержащимися там людьми, однако накануне она поговорила с другим постояльцем — мужчина вернулся в Норвегию после похорон матери."Кто, интересно, решил, что уместно сажать в изоляцию скорбящих людей?" — поинтересовалась женщина.По нынешним правилам, вернувшимся из-за пределов ЕЭЗ можно сдать тест на коронавирус только через семь дней после въезда в страну, еще до трех дней необходимо ждать результата анализа. Однако фактически этот срок оказывается больше.Однако после поездки в страну красной зоны ЕЭЗ или Великобританию тест можно сдать через три дня после прибытия в королевство, а остаток карантина провести дома."Где логика? Никакого обоснования принятому решению представлено не было", — возмутилась россиянка.Она подчеркнула, что уже девять лет платит налоги в Норвегии, соблюдает законы, а также все антиковидные ограничения, и назвала нынешние противовирусные меры излишними. "Когда в семью приходит тяжелый недуг, времени остается очень мало. Поэтому сейчас для меня просьба потратить десять дней на бессмысленное ожидание в карантинном отеле — это чересчур. У меня этих дней просто нет", — заключила женщина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737140068.html
https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html
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коронавирус covid-19, россия, норвегия, в мире
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Норвежская газета Aftenposten
опубликовала письмо россиянки, вынужденной пережидать карантин в специальном отеле после поездки на родину к тяжелобольной матери.
Женщина рассказала, что уже девять лет живет в Норвегии
, где у нее муж и сын, однако на Урале у нее осталась тяжелобольная мать. До недавнего времени автор письма периодически ездила на родину, где проводила время с родственницей, после чего возвращалась в королевство и проводила карантин дома. Но с 9 мая ситуация изменилась.
Власти страны ужесточили антиковидные нормы, и теперь люди, вернувшиеся после поездки за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), куда не входит Россия
, должны за свой счет провести десятидневную изоляцию в карантинном отеле. Через эту процедуру вынуждена пройти и автор публикации.
"Я нахожусь в заключении 22 часа в сутки. Еду мне приносят и оставляют под дверью. Лишь на два часа мне разрешается выйти на улицу. Условия не так уж и отличаются от самых строгих норвежских тюрем", — написала она.
По ее словам, во время пребывания в карантинном центре желательно не общаться с другими содержащимися там людьми, однако накануне она поговорила с другим постояльцем — мужчина вернулся в Норвегию после похорон матери.
"Кто, интересно, решил, что уместно сажать в изоляцию скорбящих людей?" — поинтересовалась женщина.
По нынешним правилам, вернувшимся из-за пределов ЕЭЗ можно сдать тест на коронавирус только через семь дней после въезда в страну, еще до трех дней необходимо ждать результата анализа. Однако фактически этот срок оказывается больше.
Однако после поездки в страну красной зоны ЕЭЗ или Великобританию
тест можно сдать через три дня после прибытия в королевство, а остаток карантина провести дома.
"Где логика? Никакого обоснования принятому решению представлено не было", — возмутилась россиянка.
Она подчеркнула, что уже девять лет платит налоги в Норвегии, соблюдает законы, а также все антиковидные ограничения, и назвала нынешние противовирусные меры излишними.
"Когда в семью приходит тяжелый недуг, времени остается очень мало. Поэтому сейчас для меня просьба потратить десять дней на бессмысленное ожидание в карантинном отеле — это чересчур. У меня этих дней просто нет", — заключила женщина.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>