https://ria.ru/20210621/niderlandy-1737880045.html

В МИД Нидерландов оценили новые санкции против Белоруссии

В МИД Нидерландов оценили новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

В МИД Нидерландов оценили новые санкции против Белоруссии

Новый пакет жестких санкций ЕС против Белоруссии усилит давление на режим, репрессии должны прекратиться, заявила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:27

2021-06-21T12:27

2021-06-21T12:27

нидерланды

жозеп боррель

евросовет

евросоюз

белоруссия

люксембург (государство)

в мире

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Новый пакет жестких санкций ЕС против Белоруссии усилит давление на режим, репрессии должны прекратиться, заявила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг."Только что провела хорошую беседу с коллегам из ЕС и белорусским политиком (Светланой - ред.) Тихановской. Сегодня я обсуждаю с министрами ЕС жесткий пакет новых санкций против Белоруссии, который усилит давление на режим. Репрессии должны прекратиться сейчас", - написала министр в своем Twitter.Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге в понедельник выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии будут согласованы на саммите Евросовета 24-25 июня.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737878406.html

https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html

белоруссия

люксембург (государство)

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нидерланды, жозеп боррель, евросовет, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире