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Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам
Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам - РИА Новости, 21.06.2021
Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам
Можно выделить три основных сценария утечки персональных данных: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:40
2021-06-21T17:46
россия
технологии
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Можно выделить три основных сценария утечки персональных данных: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации злоумышленниками. Все три схемы нельзя назвать законными, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик.По словам Соленика, специфика законодательства в том, что даже при передаче ФИО и телефона компании субъект обязан заполнить предписанную законом форму согласия, при этом он все равно вынужден указать свои паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию о себе, которая потом может перейти мошенникам и навредить ему больше, чем только тот объем персональных данных, который необходим для оказания услуги.
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россия, технологии
Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам
17:40 21.06.2021 (обновлено: 17:46 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Можно выделить три основных сценария утечки персональных данных: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации злоумышленниками. Все три схемы нельзя назвать законными, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 10:33
Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно
"Также мошенники могут узнать персональные данные от самих граждан, заманивая их различными бонусными программами, выгодными предложениями и прочим. А в обмен злоумышленники получают полный набор персональных данных", - подметил эксперт.
По словам Соленика, специфика законодательства в том, что даже при передаче ФИО и телефона компании субъект обязан заполнить предписанную законом форму согласия, при этом он все равно вынужден указать свои паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию о себе, которая потом может перейти мошенникам и навредить ему больше, чем только тот объем персональных данных, который необходим для оказания услуги.
 
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