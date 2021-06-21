https://ria.ru/20210621/moshenniki-1737945081.html

Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам

Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам - РИА Новости, 21.06.2021

Специалист объяснил, кто сливает ваши данные мошенникам

Можно выделить три основных сценария утечки персональных данных: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:40

2021-06-21T17:40

2021-06-21T17:46

россия

технологии

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Можно выделить три основных сценария утечки персональных данных: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации злоумышленниками. Все три схемы нельзя назвать законными, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик.По словам Соленика, специфика законодательства в том, что даже при передаче ФИО и телефона компании субъект обязан заполнить предписанную законом форму согласия, при этом он все равно вынужден указать свои паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию о себе, которая потом может перейти мошенникам и навредить ему больше, чем только тот объем персональных данных, который необходим для оказания услуги.

https://ria.ru/20210618/moshenniki-1737523628.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии