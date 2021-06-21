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"Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. для модернизации НПЗ
"Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. для модернизации НПЗ - РИА Новости, 21.06.2021
"Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. для модернизации НПЗ
"Газпром нефть" подписала с испанской Tecnicas Reunidas S.A. контракт сумму более 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:02
2021-06-21T16:02
московский нпз
газпром нефть
испания
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" подписала с испанской Tecnicas Reunidas S.A. контракт сумму более 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте компании."Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. (Испания) для реализации проекта строительства секции замедленного коксования будущего комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ... Стоимость контракта составляет более 20 миллиардов рублей. Работы планируется завершить к 2025 году", - говорится в сообщении.Специалисты испанской компании выполнят проектирование, организуют поставку оборудования, в том числе российского производства, обеспечат контроль строительно-монтажных работ и проведение приемочных испытаний, уточняет компания.Отмечается, что технологии замедленного коксования расширят возможности финальной переработки тяжелых фракций нефти, и благодаря таким современным технологиям Московский НПЗ сможет увеличить выпуск автомобильного топлива для рынка Московского региона и начать производство нефтяного кокса, применяемого в металлургической промышленности.Секция замедленного коксования вместе с секцией гидрокрекинга, проект которой ведет южнокорейская DL E&amp;C Co., Ltd, сформируют комплекс глубокой переработки нефти Московского НПЗ. Запуск этого комплекса в 2025 году позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%. Отдельное внимание при работах на Московском НПЗ будет уделено соблюдению строгих экологических требований, также подчеркивается в сообщении.
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московский нпз, газпром нефть, испания, новости компаний - экономика

"Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. для модернизации НПЗ

16:02 21.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" подписала с испанской Tecnicas Reunidas S.A. контракт сумму более 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте компании.
"Газпром нефть" выбрала Tecnicas Reunidas S.A. (Испания) для реализации проекта строительства секции замедленного коксования будущего комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ... Стоимость контракта составляет более 20 миллиардов рублей. Работы планируется завершить к 2025 году", - говорится в сообщении.
Специалисты испанской компании выполнят проектирование, организуют поставку оборудования, в том числе российского производства, обеспечат контроль строительно-монтажных работ и проведение приемочных испытаний, уточняет компания.
Отмечается, что технологии замедленного коксования расширят возможности финальной переработки тяжелых фракций нефти, и благодаря таким современным технологиям Московский НПЗ сможет увеличить выпуск автомобильного топлива для рынка Московского региона и начать производство нефтяного кокса, применяемого в металлургической промышленности.
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Секция замедленного коксования вместе с секцией гидрокрекинга, проект которой ведет южнокорейская DL E&C Co., Ltd, сформируют комплекс глубокой переработки нефти Московского НПЗ. Запуск этого комплекса в 2025 году позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%. Отдельное внимание при работах на Московском НПЗ будет уделено соблюдению строгих экологических требований, также подчеркивается в сообщении.
"Компания продолжает программу модернизации собственных НПЗ, направляя инвестиции в дальнейший рост выпуска качественного бензина, керосина и дизельного топлива для российского рынка. В проектах модернизации мы сотрудничаем с ведущими зарубежными и российскими компаниями, выбирая лучшие на сегодня технологии и оборудование. Современные решения позволяют нам повышать эффективность производства с одновременным снижением воздействия на окружающую среду", - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.
 
Московский НПЗГазпром нефтьИспанияНовости компаний - Экономика
 
 
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