https://ria.ru/20210621/lavrov-1737913181.html

Лавров осудил желание разделить страны ОБСЕ на учеников и учителей

Лавров осудил желание разделить страны ОБСЕ на учеников и учителей - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров осудил желание разделить страны ОБСЕ на учеников и учителей

ОБСЕ могла бы играть сегодня более значимую роль, но для этого нужно избавиться от дисбалансов конца прошлого века, когда пространство организации стремились... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:56

2021-06-21T14:56

2021-06-21T14:56

обсе

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ОБСЕ могла бы играть сегодня более значимую роль, но для этого нужно избавиться от дисбалансов конца прошлого века, когда пространство организации стремились разделить на учеников и учителей, это путь в никуда, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров."К сожалению, не все участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. Мы сегодня делились примерами, которые показывают сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур организации - дисбалансов, которые достались всем нам в наследство с девяностых годов прошлого века, когда отчетливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на учителей и учеников. Понятно, что это путь в никуда и все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html

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обсе, сергей лавров, в мире