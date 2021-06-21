Лавров осудил желание разделить страны ОБСЕ на учеников и учителей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Лавров осудил желание разделить страны пространства ОБСЕ на учеников и учителей
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ОБСЕ могла бы играть сегодня более значимую роль, но для этого нужно избавиться от дисбалансов конца прошлого века, когда пространство организации стремились разделить на учеников и учителей, это путь в никуда, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.
"ОБСЕ вполне способна играть более весомую роль в международных делах и, конечно, прежде всего в евроатлантическом регионе. Россия уверена, что для того, чтобы это произошло, необходимо возвращать некогда присущую организации культуру взаимоуважительного и равноправного диалога и поиска компромиссов", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
"К сожалению, не все участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. Мы сегодня делились примерами, которые показывают сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур организации - дисбалансов, которые достались всем нам в наследство с девяностых годов прошлого века, когда отчетливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на учителей и учеников. Понятно, что это путь в никуда и все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять", - подчеркнул Лавров.