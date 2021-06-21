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Двое мальчиков утонули в реке под Курском
Двое мальчиков утонули в реке под Курском - РИА Новости, 21.06.2021
Двое мальчиков утонули в реке под Курском
СК начал доследственную проверку по факту гибели школьников 9 и 13 лет на реке Бык в Курской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:34
2021-06-21T17:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту гибели школьников 9 и 13 лет на реке Бык в Курской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Информация о гибели детей поступила следователям вечером 19 июня."Поступило сообщение об утоплении в реке Бык около села Вышние Деревеньки Льговского района Курской области двух малолетних детей – мальчиков 2008 и 2012 годов рождения. По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", - информирует следствие.Установлено, что девятилетний мальчик с родителями приехал к своим родственникам. Около полудня вместе со своим другом он отправился кататься на велосипеде. Родителям о своих планах пойти на речку дети не сказали."Обнаружив отсутствие детей, родители начали их поиски и нашли на плотине реки Бык велосипед и одежду детей, чуть позже в реке - тело 9-летнего мальчика. Тело второго ребенка позднее было обнаружено в реке водолазной группой", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия
Двое мальчиков утонули в реке под Курском
17:34 21.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

СК выясняет обстоятельства гибели двух мальчиков на реке под Курском

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту гибели школьников 9 и 13 лет на реке Бык в Курской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Информация о гибели детей поступила следователям вечером 19 июня.
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В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
"Поступило сообщение об утоплении в реке Бык около села Вышние Деревеньки Льговского района Курской области двух малолетних детей – мальчиков 2008 и 2012 годов рождения. По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", - информирует следствие.
Установлено, что девятилетний мальчик с родителями приехал к своим родственникам. Около полудня вместе со своим другом он отправился кататься на велосипеде. Родителям о своих планах пойти на речку дети не сказали.
"Обнаружив отсутствие детей, родители начали их поиски и нашли на плотине реки Бык велосипед и одежду детей, чуть позже в реке - тело 9-летнего мальчика. Тело второго ребенка позднее было обнаружено в реке водолазной группой", - говорится в сообщении.
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