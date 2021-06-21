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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210621/kurs-1737901436.html
Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль - РИА Новости, 21.06.2021
Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки - до 86,8942 рубля, курс доллара - на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:01
2021-06-21T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки - до 86,8942 рубля, курс доллара - на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 94,24 копейки, составив 79,3617 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль
14:01 21.06.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос на 90 копеек, до 86,89 рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки - до 86,8942 рубля, курс доллара - на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 94,24 копейки, составив 79,3617 рубля.
Презентация стендов с продукцией московских производителей в магазине Duty Free в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 08:00
Европа подсела на российские товары: как страна наращивает экспорт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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