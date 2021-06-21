https://ria.ru/20210621/kurs-1737901436.html

Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль

Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль - РИА Новости, 21.06.2021

Официальный курс евро на вторник вырос почти на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки - до 86,8942 рубля, курс доллара - на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:01

2021-06-21T14:01

2021-06-21T14:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки - до 86,8942 рубля, курс доллара - на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 94,24 копейки, составив 79,3617 рубля.

https://ria.ru/20210620/export-1737564831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика