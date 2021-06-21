https://ria.ru/20210621/kredit-1737886660.html

ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы

ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы - РИА Новости, 21.06.2021

ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы

ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 9,95%, сообщает банк. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:47

2021-06-21T12:47

2021-06-21T12:47

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 9,95%, сообщает банк.Новое кредитное предложение на базе продукта "Без бумаг |Оборотный" стало доступно микропредриятиям благодаря использованию механизма льготного финансирования в рамках "Программы 1764", ориентированной на поддержку МСП. Кредит "Без бумаг | Оборотный", учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме всего по двум документам получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели."Программы 1764" Минэкономразвития РФ, предполагающая льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, действует до 2024 года.

https://ria.ru/20210610/investitsii-1736460331.html

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