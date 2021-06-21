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ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы
ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы - РИА Новости, 21.06.2021
ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы
ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 9,95%, сообщает банк. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:47
2021-06-21T12:47
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 9,95%, сообщает банк.Новое кредитное предложение на базе продукта "Без бумаг |Оборотный" стало доступно микропредриятиям благодаря использованию механизма льготного финансирования в рамках "Программы 1764", ориентированной на поддержку МСП. Кредит "Без бумаг | Оборотный", учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме всего по двум документам получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели."Программы 1764" Минэкономразвития РФ, предполагающая льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, действует до 2024 года.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ запустил кредит под 9,95% для микробизнеса в рамках госпрограммы

12:47 21.06.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 9,95%, сообщает банк.
Новое кредитное предложение на базе продукта "Без бумаг |Оборотный" стало доступно микропредриятиям благодаря использованию механизма льготного финансирования в рамках "Программы 1764", ориентированной на поддержку МСП. Кредит "Без бумаг | Оборотный", учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме всего по двум документам получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели.
"Согласно Индексу RSBI, нашему исследованию настроений малого и среднего бизнеса, именно микропредприятия в большей степени испытывают сложности с привлечением финансирования: более половины таких компаний, заявивших о необходимости привлечения кредита, или получали отказ, или не пытались его взять по причине высоких ставок. В этой связи мы видим большие перспективы в новом кредитном предложении ПСБ, так как за счет интеграции в кредитный онлайн-конвейер процедуры установления льготной ставки для компаний, удовлетворяющих критериям "Программы 1764", появляется возможность сделать ставки по беззалоговым кредитам для микробизнеса ниже 10%, что является одним из лучших предложений на рынке", - сказал вице-президент, директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в сообщении.
"Программы 1764" Минэкономразвития РФ, предполагающая льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, действует до 2024 года.
Вице-президент, директор департамента по финансированию промышленности, энергетики и ЖКХ ПСБ Александр Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:22
Александр Ушаков: ПСБ увеличивает инвестиции в энергетику
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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