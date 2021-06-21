https://ria.ru/20210621/krasnoyarsk-1737919535.html

Все проекты КрАза по улучшению экологии разработаны специалистами завода

Все проекты КрАза по улучшению экологии разработаны специалистами завода - РИА Новости, 21.06.2021

Все проекты КрАза по улучшению экологии разработаны специалистами завода

Революционные изменения по улучшению экологической ситуации ожидаются на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗе, Русал Красноярск) к 2030 году, при этом все... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:27

россия

виктория абрамченко

красноярский алюминиевый завод

русал

александр усс

владимир путин

красноярский край

норильск

экономика

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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Революционные изменения по улучшению экологической ситуации ожидаются на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗе, Русал Красноярск) к 2030 году, при этом все проекты разрабатываются специалистами предприятия, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края по итогам визита на завод главы региона и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.В понедельник в Красноярский край с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Вместе с губернатором края Александром Уссом они проинспектировали ход модернизации АО "Русал Красноярск". Наряду с ООО "СГК" и ООО "Красноярский цемент" предприятие участвует в реализации программы "Чистый воздух". Компании продолжают модернизацию производств и вкладывают средства в экологическое переоснащение."К 2030 году нас ждет революционное изменение экологической ситуации на Красноярском алюминиевом заводе. Важно, что компания не пользуется готовыми решениями. Все, что сейчас реализуется, – разработки специалистов самого КрАЗа. И в этом смысле, как с точки зрения экологической, так и с точки зрения инновационной, это действительно серьезное достижение для края", - приводит пресс-служба слова Усса.Он подчеркнул, что все крупные промышленные предприятия региона подписали экологическую хартию и свои обязательства соблюдают."В ходе визита Виктория Абрамченко отметила, что Красноярский край работает "на опережение": не дожидаясь создания федеральной государственной информационной системы, регион активно и успешно развивает сеть экологического мониторинга", - говорится в сообщении.По поручению президента РФ Владимира Путина в 2018 году правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска и Норильска. Оба города участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".В план для Красноярска вошли мероприятия по снижению выбросов от транспорта, модернизации промышленных предприятий, сносу аварийных домов с печным отоплением, замещению малоэффективных угольных котельных, совершенствованию системы мониторинга, регионального экологического надзора, созданию лесопаркового зеленого пояса города. Общий объем финансирования реализации плана составляет 68,69 миллиарда рублей. К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в краевой столице планируется сократить на 22,33% (или на 42,58 тысячи тонн), в Норильске – на 75% (или на 1,3 миллиона тонн).Крупнейшие предприятия, расположенные в Красноярске, подписали хартию, согласно которой определен план модернизации производств на общую сумму 167 миллиардов рублей.Как результат – за последние пять лет объем выбросов в атмосферу снизился на 17,6 тысячи тонн или на 13,8%.В послании Федеральному Собранию РФ президент акцентировал внимание на ответственности предприятий, наносящих вред окружающей среде, на снижении вредных выбросов в 12 индустриальных центрах, в том числе и в Красноярске, на 20%, а также на модернизации Красноярского алюминиевого завода. Экологическая тема обсуждалась и на рабочей встрече Путина с Уссом в мае этого года.

https://ria.ru/20210621/abramchenko-1737843052.html

https://ria.ru/20210609/phosagro-1736312750.html

россия

красноярский край

норильск

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россия, виктория абрамченко, красноярский алюминиевый завод, русал, александр усс, владимир путин, красноярский край, норильск, экономика