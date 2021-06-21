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В Москве за сутки госпитализировали более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19
Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 626 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:27
2021-06-21T11:27
2021-06-21T11:27
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 626 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7584 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1656 человек. На ИВЛ находятся 626 человек", - сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели ещё 3098 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 119 837.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1656 пациентов с COVID-19, 626 человек находятся на ИВЛ