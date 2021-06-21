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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прирост числа заболевших COVID-19 за сутки не зафиксирован в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста в Магаданской области и Северной Осетии -... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:20

2021-06-21T11:20

2021-06-21T11:23

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

республика ингушетия

магаданская область

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прирост числа заболевших COVID-19 за сутки не зафиксирован в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста в Магаданской области и Северной Осетии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 3. Республика Ингушетия - 0,07%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

республика ингушетия

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, магаданская область, общество