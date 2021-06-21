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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прирост числа заболевших COVID-19 за сутки не зафиксирован в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста в Магаданской области и Северной Осетии -... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:20
2021-06-21T11:20
2021-06-21T11:23
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здоровье - общество
республика ингушетия
магаданская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прирост числа заболевших COVID-19 за сутки не зафиксирован в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста в Магаданской области и Северной Осетии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 3. Республика Ингушетия - 0,07%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, магаданская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:20 21.06.2021 (обновлено: 11:23 21.06.2021)
В Чукотском автономном округе не зафиксировали прироста числа случаев COVID-19