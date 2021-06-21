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В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии - РИА Новости, 21.06.2021
В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
Следователи рассматривают суицид в качестве приоритетной версии в связи со смертью осужденного исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:51
2021-06-21T16:51
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Следователи рассматривают суицид в качестве приоритетной версии в связи со смертью осужденного исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, сообщает СУСК по региону.Об обнаружении тела ранее сообщило региональное управление ФСИН: по его данным, это произошло в минувшую субботу.Следственный комитет отмечает, что скончавшемуся был 31 год. По факту случившегося начата доследственная проверка."Выясняются все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из приоритетных версий рассматривается суицид по мотиву проблем в личных взаимоотношениях потерпевшего с гражданами, входившими в окружение мужчины до его осуждения", - говорится в релизе.Также к выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура."В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - информирует областное надзорное ведомство.Ярославская ИК-1 печально прославилась в 2018 году, когда "Новая газета" опубликовала ряд видео об избиениях там осужденных. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова.Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены и впоследствии осуждены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
https://ria.ru/20210525/shashlyk-1733822526.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославль, происшествия
В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:51 21.06.2021
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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В СК заявили, что осужденный, найденный мертвым в ИК-1 в Ярославле, мог покончить с собой

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Следователи рассматривают суицид в качестве приоритетной версии в связи со смертью осужденного исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, сообщает СУСК по региону.
Об обнаружении тела ранее сообщило региональное управление ФСИН: по его данным, это произошло в минувшую субботу.
Следственный комитет отмечает, что скончавшемуся был 31 год. По факту случившегося начата доследственная проверка.
"Выясняются все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из приоритетных версий рассматривается суицид по мотиву проблем в личных взаимоотношениях потерпевшего с гражданами, входившими в окружение мужчины до его осуждения", - говорится в релизе.
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"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - информирует областное надзорное ведомство.
Ярославская ИК-1 печально прославилась в 2018 году, когда "Новая газета" опубликовала ряд видео об избиениях там осужденных. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова.
Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены и впоследствии осуждены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
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