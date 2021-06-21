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В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства - РИА Новости, 21.06.2021
В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что появление двух государств на Кипре невозможно, кипрское урегулирование должно проходить на основе... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:06
2021-06-21T16:06
кириакос мицотакис
совет безопасности оон
кипр
северный кипр
европа
в мире
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АФИНЫ, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что появление двух государств на Кипре невозможно, кипрское урегулирование должно проходить на основе резолюций СБ ООН, заявил Мицотакис после встречи в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, его заявление распространила пресс-служба премьера.Премьер Греции находится в Египте в однодневной поездке."Мы с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси разделяем точку зрения на продолжающееся испытание Кипра, с которым наши две страны связаны в рамках трехстороннего сотрудничества. Египет – и это повторил сегодня президент - твердо поддерживает соответствующие резолюции ООН. Со своей стороны, у меня была возможность еще раз подчеркнуть, что нет решения, кроме как в рамках, предусмотренных этими резолюциями, то есть двухзональной двухобщинной федерации. С одним суверенитетом, одним гражданством и одной международной правосубъектностью", - сказал Мицотакис.По его словам, такое решение должно быть совместимо с суверенитетом Республики Кипр и его членством в ЕС."Утверждения о двух государствах находятся вне проблемы, поскольку это противоречит как решениям Совета Безопасности, так и европейским законам. Более того, это сопровождается угрожающими действиями, такими как дальнейшее открытие района Вароши (особый режим квартала Вароша в Фамагусте защищен резолюцией СБ Безопасности ООН 1984 года – ред.) и планы по созданию базы беспилотных самолетов на оккупированном острове", - сказал Мицотакис.Премьер Греции заявил, что возможная реализация этих планов еще больше подорвет перспективы решения кипрского вопроса и будет угрожать не только Кипру, не только интересам Европы, но и международной стабильности в целом, престижу ООН и безопасности всех государств региона.Мицотакис сообщил, что обсудил с президентом Египта события в Ливии и их позиции полностью идентичны.
https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/turtsiya-1580392747.html
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кириакос мицотакис, совет безопасности оон, кипр, северный кипр, европа, в мире
В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:06 21.06.2021
 
© AP Photo / Petros KaradjiasМиротворец у ворот буферной зоны ООН на Кипре
Миротворец у ворот буферной зоны ООН на Кипре - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Petros Karadjias

Премьер-министр Греции заявил, что появление двух государств на острове Кипр невозможно

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что появление двух государств на Кипре невозможно, кипрское урегулирование должно проходить на основе резолюций СБ ООН, заявил Мицотакис после встречи в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, его заявление распространила пресс-служба премьера.
Премьер Греции находится в Египте в однодневной поездке.
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"Мы с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси разделяем точку зрения на продолжающееся испытание Кипра, с которым наши две страны связаны в рамках трехстороннего сотрудничества. Египет – и это повторил сегодня президент - твердо поддерживает соответствующие резолюции ООН. Со своей стороны, у меня была возможность еще раз подчеркнуть, что нет решения, кроме как в рамках, предусмотренных этими резолюциями, то есть двухзональной двухобщинной федерации. С одним суверенитетом, одним гражданством и одной международной правосубъектностью", - сказал Мицотакис.
По его словам, такое решение должно быть совместимо с суверенитетом Республики Кипр и его членством в ЕС.
"Утверждения о двух государствах находятся вне проблемы, поскольку это противоречит как решениям Совета Безопасности, так и европейским законам. Более того, это сопровождается угрожающими действиями, такими как дальнейшее открытие района Вароши (особый режим квартала Вароша в Фамагусте защищен резолюцией СБ Безопасности ООН 1984 года – ред.) и планы по созданию базы беспилотных самолетов на оккупированном острове", - сказал Мицотакис.
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Премьер Греции заявил, что возможная реализация этих планов еще больше подорвет перспективы решения кипрского вопроса и будет угрожать не только Кипру, не только интересам Европы, но и международной стабильности в целом, престижу ООН и безопасности всех государств региона.
Мицотакис сообщил, что обсудил с президентом Египта события в Ливии и их позиции полностью идентичны.
 
Кириакос МицотакисСовет Безопасности ООНКипрСеверный КипрЕвропаВ мире
 
 
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