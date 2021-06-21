https://ria.ru/20210621/kipr-1737927368.html

В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства

В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства - РИА Новости, 21.06.2021

В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что появление двух государств на Кипре невозможно, кипрское урегулирование должно проходить на основе... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:06

2021-06-21T16:06

2021-06-21T16:06

кириакос мицотакис

совет безопасности оон

кипр

северный кипр

европа

в мире

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АФИНЫ, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что появление двух государств на Кипре невозможно, кипрское урегулирование должно проходить на основе резолюций СБ ООН, заявил Мицотакис после встречи в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, его заявление распространила пресс-служба премьера.Премьер Греции находится в Египте в однодневной поездке."Мы с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси разделяем точку зрения на продолжающееся испытание Кипра, с которым наши две страны связаны в рамках трехстороннего сотрудничества. Египет – и это повторил сегодня президент - твердо поддерживает соответствующие резолюции ООН. Со своей стороны, у меня была возможность еще раз подчеркнуть, что нет решения, кроме как в рамках, предусмотренных этими резолюциями, то есть двухзональной двухобщинной федерации. С одним суверенитетом, одним гражданством и одной международной правосубъектностью", - сказал Мицотакис.По его словам, такое решение должно быть совместимо с суверенитетом Республики Кипр и его членством в ЕС."Утверждения о двух государствах находятся вне проблемы, поскольку это противоречит как решениям Совета Безопасности, так и европейским законам. Более того, это сопровождается угрожающими действиями, такими как дальнейшее открытие района Вароши (особый режим квартала Вароша в Фамагусте защищен резолюцией СБ Безопасности ООН 1984 года – ред.) и планы по созданию базы беспилотных самолетов на оккупированном острове", - сказал Мицотакис.Премьер Греции заявил, что возможная реализация этих планов еще больше подорвет перспективы решения кипрского вопроса и будет угрожать не только Кипру, не только интересам Европы, но и международной стабильности в целом, престижу ООН и безопасности всех государств региона.Мицотакис сообщил, что обсудил с президентом Египта события в Ливии и их позиции полностью идентичны.

https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/turtsiya-1580392747.html

кипр

северный кипр

европа

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кириакос мицотакис, совет безопасности оон, кипр, северный кипр, европа, в мире