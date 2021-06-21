https://ria.ru/20210621/kino-1737579062.html

Евгения Крюкова: "В молодости роли были красивые, а сейчас еще и умные"

Евгения Крюкова: "В молодости роли были красивые, а сейчас еще и умные" - РИА Новости, 21.06.2021

Евгения Крюкова: "В молодости роли были красивые, а сейчас еще и умные"

Новый драматический сериал о расследованиях "Подражатель" выходит онлайн. Одну из главных ролей сыграла Евгения Крюкова. Она перевоплотилась в женщину, которая... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:00

2021-06-21T08:00

2021-06-21T09:43

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый драматический сериал о расследованиях "Подражатель" выходит онлайн. Одну из главных ролей сыграла Евгения Крюкова. Она перевоплотилась в женщину, которая отвечает за проступки прошлого и параллельно помогает раскрывать таинственные убийства.К премьере актриса рассказала РИА Новости, почему Офелию интересно играть только в определенном возрасте, что думает о мести в театре, как Театр Моссовета принял Евгения Марчелли и нравится ли ей играть в одном спектакле с дочерью.— Вы недавно отпраздновали юбилей. Устраивали торжество?— Люблю отмечать дни рождения. Мне нравится делать праздник для близких. Люблю, когда никому не скучно, все могут быть самими собой, на очень официальном мероприятии так вряд ли получится.Я не скрываю возраст, мне 50. Это моя гордость и мудрость. Мне комфортно в этом возрасте. Нравится, как я выгляжу, где-то даже больше, чем в молодости, появилась внутренняя уверенность. Это делает меня более спокойной. В молодости все время кажется, "что-то тут не так, здесь толстая, тут худая, это не так сидит". А сейчас, слава богу, такие мысли не посещают.— На выбор ролей это как-то влияет?— Наверное, да. В молодости роли "красивые". А сейчас еще и умные, глубокие. Это гораздо интереснее. Ты понимаешь, что хочешь сказать, весомее внутренний багаж, можешь дать персонажу больше чувств, эмоций, переживаний. И они не придуманные, а осознанные.В молодости берешь паузу и боишься ее затянуть — кажется, что она пустая и никому не интересная. А сейчас я знаю, о чем молчу, и уверена, что зритель это поймет, почувствует. Этим можно наслаждаться — появилась некая, в хорошем смысле, безответственность. — У вашей героини Анастасии в "Подражателе" непростая судьба.— Да. Ничего подобного я не играла раньше. У меня загорелись глаза, когда я прочитала эту историю. Это мощный сюжет, интересный персонаж — человек, находящийся в заключении за множество тяжких преступлений. Хотелось понять, какая трансформация происходит с личностью. Даже в бытовом плане. Было интересно погрузиться в эту метаморфозу.— Как готовились к роли Анастасии и настраивались эмоционально?— Я встречалась с женщинами, которые отбывали наказания за тяжкие преступления.Мне было важно понять, как человек меняется. Как он ходит, реагирует, например, на включенный свет или тишину, или людей в штатском. Насколько ты не уверен в себе и не можешь расслабиться, потому что всегда под присмотром.Мне важно было не наврать и быть убедительной в этих нюансах. Я придумала поведение героини: сделала ее максимально замкнутой и закрытой. И старалась минимумом выразительных средств передать ее состояние.Эмоционально и морально было непросто.— И визуально эта трансформация заметна.— Мне нравилось быть некрасивой в "Подражателе". Мы заведомо делали героине "зализанный" хвост, грим был исключительно тот, который необходим для съемочного процесса. Мы утрировали синяки и потрескавшиеся губы. У меня была простая одежда, "кондовая" походка.— Мир кино и театра жесток, вы сталкивались в профессии с местью или подлыми поступками?— Наверное, мне повезло, что я работаю в интеллигентном театре (Театр Моссовета. — Прим. ред.) с традициями, в котором невозможно подобное. У нас прекрасные отношения между коллегами и всеми цехами. Я нахожусь в комфортных условиях и всегда думала, что такие рассказы — вранье.Но как-то играла в спектакле в известном театре по знаменитой пьесе. Режиссеру говорили: "У нас что, нет своей артистки на эту роль?" Но он сказал: "Я так решил". Дальше мне прокалывали колеса машины, стирали платье перед спектаклем, которое в результате садилось на несколько размеров, костюмеры не приходили на переодевания. Напоминало плохое кино или литературу.Больше со мной такого не случалось.— Что в таких случаях стоит делать, как думаете?— Я поняла для себя, что надо приходить и заниматься делом. Не обращать внимания. Когда меня перестало это задевать, желание что-то предпринять в ответ тоже прошло.Вступать в интриги, обсуждения — это просто опуститься туда, куда тебя провоцируют опуститься. Не стоит этого делать.— Вы любите больше репетировать или импровизировать?— Смотря где и как. На репетициях возникает понимание того, что делаешь, зачем и как. Но иногда надо импровизировать. Например, режиссер Сергей Соловьев — настоящий художник, он буквально пишет полотно. Когда я снималась в его картине "О любви", у нас была очень сложная сцена, на которую отвели целый день. Ее должны были снимать по кадрам. Мы не репетировали, только все обговорили. Первый дубль первого кадра. Режиссер нас не останавливает. Мы, не понимая, что делать, играем дальше. А он не говорит "стоп". Доигрываем до конца, после чего слышим: "Стоп, снято".Мы с партнером в недоумении. Спрашиваем: "Как "стоп, снято"? А он отвечает: "Вы все сделали, что мне нужно, вы все сыграли". Сцена получилась полностью импровизационная.Но был момент, когда Соловьев посадил актеров в кадр и четко говорил, что кому надо делать. В итоге получилась прекрасная сцена.— По какому принципу выбираете роли? Вы снимались в романтических, исторических и современных проектах — разброс большой.— Зацепить должно, чтобы было интересно. Стараюсь не ставить планок. В определенном возрасте хочется сыграть Офелию. А потом понимаешь, что переросла ее и хочется чего-то более сложного. Иногда современные роли гораздо интереснее, чем, скажем, леди Макбет. Например, "Марьину рощу" я считаю творческой удачей.И когда предложили роль в "Подражателе", мне так захотелось это сделать, просто невероятно. Некоторые истории очень сильно цепляют.— У Театра Моссовета новый худрук — Евгений Марчелли. Как труппа его встретила, все сложилось?— Мы долго жили без худрука, он нам был просто необходим. Наш сплоченный коллектив доверился Евгению Марчелли, и пока он нас не подводит. Уже поставил прекрасную "Фрекен Жюли", выпускает "Жестокие игры", начали делать "8 женщин" под его контролем.— В постановке "Baden-Баден" у вас невероятно красивые костюмы. Насколько они вам помогают в работе над ролью?— Они очень важны, костюмы "доигрывают" часть роли. Я даже не могу репетировать просто в юбке, нужно, чтобы одежда походила на ту, которая будет в спектакле. Костюм — как вишенка на торте.В спектакле "Морское путешествие" действие происходит в 1933 году, моя героиня осуждена, ее перевозят из одной тюрьмы в другую на корабле, который идет из Мексики в Германию.У нее одно-единственное платье. По задумке режиссера, оно должно быть черным, тогда как другие герои — яркие, цветные. Но к финалу наоборот: костюмы всех персонажей чернеют, а моя героиня, просветленная и окрыленная чувством любви, уходит с корабля в совершенно светлом платье.У меня семь одинаковых платьев, которые постепенно светлеют по тону после каждой сцены с героем, который пробуждает в ней прекрасное чувство. Не все это замечают, но видят перемену. Вот так костюм может помогать.— А в новом спектакле "Странник" вы играете с Виктором Сухоруковым. Он удивительно эмоциональный и энергичный артист. Какой он партнер по сцене?— Он чудесный — творческий, театральный человек. Всегда думает, пробует. Не объясняет режиссеру: "Я бы вот тут сделал по-другому, а давайте…" Все время в творческих мыслях, много предлагает. Это оправданно и мне это нравится.Мы договаривались между собой и показывали режиссеру свои идеи. И все это с удовольствием.— В "Страннике" участвует ваша дочь Евдокия. Каково играть с ней в одном проекте?— Так здорово! Сначала мне было не очень понятно, почему я ее Таней называю. Но она театральный ребенок. Говорит мне: "Я все детство смотрела из-за кулис на сцену, а сейчас сама здесь. Это так ценно и важно".Я очень рада и горжусь ею. Она все делает с уважением к профессии.— Не отговаривали ее стать актрисой?— Отговаривала, ведь это такая непредсказуемая профессия. Все время ждешь предложения. Но она сказала: "Это мое решение, пожалуйста, не мешай". И я поняла, что мешать не надо, у каждого человека своя дорога.Сериал "Подражатель" выходит на платформе "Смотрим".

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

https://ria.ru/20210531/kino-1734633506.html

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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