https://ria.ru/20210621/khuliganstvo-1737928235.html
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке - РИА Новости, 21.06.2021
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
Гражданин России и гражданин ФРГ в состоянии опьянения задержаны полицией ФРГ на вокзале в Потсдаме после выбитого стекла в электричке, говорится в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:10
2021-06-21T16:10
2021-06-21T16:10
россия
потсдам
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730563669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03c5830033e8dd5c88c91f8fd5cb2414.jpg
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин ФРГ в состоянии опьянения задержаны полицией ФРГ на вокзале в Потсдаме после выбитого стекла в электричке, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости в понедельник.Инцидент произошел в воскресенье, молодые люди следовали на электричке S-Bahn из Берлина в направлении Потсдама. По информации свидетеля, который затем обратился в полицию, они наносили удары ногами по открытой форточке в вагоне. По описанию пару удалось задержать в районе вокзала в Потсдаме.Проведенное измерение алкоголя в литре выдыхаемого воздуха у 17-летнего немецкого подростка составило 1,76 промилле, у 18-летнего россиянина - 1,16 промилле. По факту хулиганства было заведено дело о причинении материального ущерба. После завершения оформления процедуры 18-летний молодой человек был отпущен из полиции. 17-летнего подозреваемый был передан родственникам.
https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html
россия
потсдам
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730563669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30073e385fa1dd5e9633e8fef185df48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, потсдам, германия, берлин (город), в мире
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
Полиция в Потсдаме задержала граждан России и Германии за хулиганство в электричке