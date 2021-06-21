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В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке - РИА Новости, 21.06.2021
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
Гражданин России и гражданин ФРГ в состоянии опьянения задержаны полицией ФРГ на вокзале в Потсдаме после выбитого стекла в электричке, говорится в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:10
2021-06-21T16:10
россия
потсдам
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берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин ФРГ в состоянии опьянения задержаны полицией ФРГ на вокзале в Потсдаме после выбитого стекла в электричке, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости в понедельник.Инцидент произошел в воскресенье, молодые люди следовали на электричке S-Bahn из Берлина в направлении Потсдама. По информации свидетеля, который затем обратился в полицию, они наносили удары ногами по открытой форточке в вагоне. По описанию пару удалось задержать в районе вокзала в Потсдаме.Проведенное измерение алкоголя в литре выдыхаемого воздуха у 17-летнего немецкого подростка составило 1,76 промилле, у 18-летнего россиянина - 1,16 промилле. По факту хулиганства было заведено дело о причинении материального ущерба. После завершения оформления процедуры 18-летний молодой человек был отпущен из полиции. 17-летнего подозреваемый был передан родственникам.
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россия, потсдам, германия, берлин (город), в мире
В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:10 21.06.2021
 
© AP Photo / Michael SohnПолицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек
Полицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Michael Sohn

Полиция в Потсдаме задержала граждан России и Германии за хулиганство в электричке

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин ФРГ в состоянии опьянения задержаны полицией ФРГ на вокзале в Потсдаме после выбитого стекла в электричке, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости в понедельник.
Инцидент произошел в воскресенье, молодые люди следовали на электричке S-Bahn из Берлина в направлении Потсдама. По информации свидетеля, который затем обратился в полицию, они наносили удары ногами по открытой форточке в вагоне. По описанию пару удалось задержать в районе вокзала в Потсдаме.
Проведенное измерение алкоголя в литре выдыхаемого воздуха у 17-летнего немецкого подростка составило 1,76 промилле, у 18-летнего россиянина - 1,16 промилле. По факту хулиганства было заведено дело о причинении материального ущерба. После завершения оформления процедуры 18-летний молодой человек был отпущен из полиции. 17-летнего подозреваемый был передан родственникам.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
11:46
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РоссияПотсдамГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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