https://ria.ru/20210621/karachaevo-cherkesiya-1737943261.html

В КЧР задержаны организаторы сплава, во время которого погибли туристы

В КЧР задержаны организаторы сплава, во время которого погибли туристы - РИА Новости, 21.06.2021

В КЧР задержаны организаторы сплава, во время которого погибли туристы

Следователи в Карачаево-Черкесии задержали организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли двое туристов, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:23

2021-06-21T19:23

2021-06-21T19:23

туризм

россия

туризм

туристы

карачаево-черкесская республика (кчр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии задержали организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли двое туристов, сообщает региональное СУСК РФ.В пятницу, 18 июня, в Карачаевском районе незарегистрированная в МЧС группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке на двух катамаранах. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 человек выбрались на берег, два туриста были найдены погибшими. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ."Следственными органами задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

https://ria.ru/20210618/katamaran-1737592312.html

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россия, туризм, туристы, карачаево-черкесская республика (кчр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)