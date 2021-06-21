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Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле

Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле - РИА Новости, 21.06.2021

Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле

В июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:19

2021-06-21T09:19

2021-06-21T11:03

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

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москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Сейчас идет набор добровольцев. Им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым."Так же как и до этого, <...> исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии", — рассказала чиновница.Первая и вторая фазы пройдут на базе двух ведущих детских больниц столицы — Морозовской и имени Башляевой, третья — в детских поликлиниках."По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. <...> Всего в исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе", — поделилась вице-мэр.По ее словам, принять участие в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Временным отводом может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до укола "Спутником V"."Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фаз исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей", — рассказала Ракова.После введения первого и второго компонентов добровольцы в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После им предстоит несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Далее участники исследования продолжат вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их самочувствие по телефону.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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