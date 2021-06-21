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Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле
Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле - РИА Новости, 21.06.2021
Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле
В июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:19
2021-06-21T11:03
анастасия ракова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Сейчас идет набор добровольцев. Им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым."Так же как и до этого, &lt;...&gt; исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии", — рассказала чиновница.Первая и вторая фазы пройдут на базе двух ведущих детских больниц столицы — Морозовской и имени Башляевой, третья — в детских поликлиниках."По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. &lt;...&gt; Всего в исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе", — поделилась вице-мэр.По ее словам, принять участие в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Временным отводом может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до укола "Спутником V"."Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фаз исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей", — рассказала Ракова.После введения первого и второго компонентов добровольцы в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После им предстоит несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Далее участники исследования продолжат вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их самочувствие по телефону.
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анастасия ракова , здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле
09:19 21.06.2021 (обновлено: 11:03 21.06.2021)
 
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Власти Москвы заявили, что исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет начнется в июле

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Сейчас идет набор добровольцев. Им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым.
"Так же как и до этого, <...> исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии", — рассказала чиновница.
Первая и вторая фазы пройдут на базе двух ведущих детских больниц столицы — Морозовской и имени Башляевой, третья — в детских поликлиниках.
"По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. <...> Всего в исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе", — поделилась вице-мэр.
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По ее словам, принять участие в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Временным отводом может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до укола "Спутником V".
"Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фаз исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей", — рассказала Ракова.
После введения первого и второго компонентов добровольцы в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После им предстоит несколько раз посетить больницу для сдачи анализов.
Далее участники исследования продолжат вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их самочувствие по телефону.
 
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