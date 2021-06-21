Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/golikova-1737924974.html
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 21.06.2021
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:54
2021-06-21T15:54
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации для всех нуждающихся, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас разработан проект концепции по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Главная цель, которую мы перед собой ставим, по всей стране внедрить систему комплексной реабилитации с охватом всех нуждающихся реабилитационными услугами", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.Ранее Голикова сообщила, что в России насчитывается более 11,5 миллионов инвалидов.
https://ria.ru/20210513/golikova-1732134966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7741c6f520adf73e75c77eaaf0778f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
15:54 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Голикова заявила о разработке проекта концепции по комплексной реабилитации инвалидов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации для всех нуждающихся, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас разработан проект концепции по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Главная цель, которую мы перед собой ставим, по всей стране внедрить систему комплексной реабилитации с охватом всех нуждающихся реабилитационными услугами", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.
Ранее Голикова сообщила, что в России насчитывается более 11,5 миллионов инвалидов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 14:21
Голикова: Минздрав не исполнил поручение о госпитализации инвалидов
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58В Красноярске мужчина "прихлопнул" суслика тапком на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
Лента новостейМолния