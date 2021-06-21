https://ria.ru/20210621/golikova-1737924974.html
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 21.06.2021
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:54
2021-06-21T15:54
2021-06-21T15:54
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации для всех нуждающихся, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас разработан проект концепции по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Главная цель, которую мы перед собой ставим, по всей стране внедрить систему комплексной реабилитации с охватом всех нуждающихся реабилитационными услугами", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.Ранее Голикова сообщила, что в России насчитывается более 11,5 миллионов инвалидов.
https://ria.ru/20210513/golikova-1732134966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов
Голикова заявила о разработке проекта концепции по комплексной реабилитации инвалидов