https://ria.ru/20210621/golikova-1737924974.html

Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов

Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 21.06.2021

Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов

Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:54

2021-06-21T15:54

2021-06-21T15:54

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проект концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разработан в России, задача – внедрить систему комплексной реабилитации для всех нуждающихся, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас разработан проект концепции по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Главная цель, которую мы перед собой ставим, по всей стране внедрить систему комплексной реабилитации с охватом всех нуждающихся реабилитационными услугами", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.Ранее Голикова сообщила, что в России насчитывается более 11,5 миллионов инвалидов.

https://ria.ru/20210513/golikova-1732134966.html

россия

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2021

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россия, татьяна голикова, общество