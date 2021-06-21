https://ria.ru/20210621/gidrograf-1737814959.html

День гидрографа: кто и почему его отмечает

День гидрографа: кто и почему его отмечает - РИА Новости, 21.06.2021

День гидрографа: кто и почему его отмечает

Ровно 100 лет назад в Монако было основано Международное гидрографическое бюро, позже переименованное в Международную гидрографическую организацию (МГО). Россия РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:00

2021-06-21T10:00

2021-06-21T12:06

морская держава

морская держава

россия

земля франца-иосифа

витус беринг

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. Ровно 100 лет назад в Монако было основано Международное гидрографическое бюро, позже переименованное в Международную гидрографическую организацию (МГО). Россия не принимала участия в ее создании, однако и в стороне не осталась, так как исследования русских гидрографов начала прошлого века принесли миру наиболее крупные географические открытия этого периода. Историк Сергей Минаев рассказал проекту "Морская держава" о важнейших экспедициях русского флота, связанных с гидрографией.Гидрографией в Российской империи стали всерьез заниматься при Петре I, хотя водный путь из Европы в Китай на восток – Северо-Восточный проход – искали и до него, еще во времена Ивана Грозного. Но именно Петр начал учреждать специализированные гидрографические экспедиции, в которых участвовали ученые и моряки с багажом научных знаний. В 1724 году он поручил "искать, где Азия сошлась с Америкой", и Витус Беринг отправился в первую Камчатскую экспедицию, в ходе которой нанес на карту 3,5 тысячи километров тихоокеанского берега России, хотя в итоге так и не достиг поставленной цели.Гидрографы также приносят значительную пользу международной торговле при составлении навигационных карт, ведь большую часть товаров доставляют именно водным путем.Великая экспедицияВ 1733 году сразу несколько групп общей численностью более 500 человек отправились в разные регионы севера и востока страны – эту экспедицию назвали Великой. Многие из участников оставили свои имена на карте, в том числе Семен Челюскин, открывший северную оконечность Евразии. Объединенными усилиями участников Великой Северной экспедиции была составлена карта Российской империи 1745 года, на которой уже намечен Северный морской путь (СМП) – совершенно непроходимый на судах того времени из-за ледовой обстановки.От пароходов к ледоколамВо второй половине XIX века на Север идут первые пароходы, этим машинам в 1872 году удается добраться до Земли Франца-Иосифа. Спустя восемь лет Адольф Норденшёльд смог пройти весь Северный морской путь с запада на восток – но только за две навигации. "Этот несомненный успех тем не менее не давал надежды на коммерческое использование нового маршрута, ведь торговое судоходство заинтересовано в скорости и надежности, а Норденшёльд не доказал ни того, ни другого", – уточнят Минаев.По словам историка, его экспедиция заставила руководство России заняться созданием нового класса специализированных судов – ледоколов. Они забираются все дальше на север и восток, справляются со все более сложными льдами, но их возможностей все равно не хватает для проводки по СМП эскадры Балтфлота на Русско-японскую войну. В результате эскадра идет долгим южным путем и сталкивается со свежими силами японского флота в Цусимском проливе. Одним из "выводов", сделанных после этой катастрофы, стали новые ледоколы "Вайгач" и "Таймыр", а также новая экспедиция – Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. В 1910 году она выйдет из Владивостока под руководством опытного гидрографа Ивана Сергеева."Вайгач" и "Таймыр" уточняют картыК ней было приковано внимание очень многих стран, преследовавших свои интересы, напомнил Минаев. Для Великобритании открытие СМП для регулярного мореплавания было вопросом сохранения монополии как ведущей мировой торговой державы. С 1910 по 1912 год ледоколы "Вайгач" и "Таймыр" обследуют восточную часть СМП, уточняют карты, измеряют глубины. В следующем году уже под командованием 28-летнего Бориса Вилькицкого экспедиции удается открыть новый архипелаг к северу от мыса Челюскина, названный в честь императора Николая II (c 1926 года – Северная земля). Весь путь удастся пройти только за следующие два года. В 1915 году в Архангельске экипажи судов встречали как героев, но Первая мировая война на время ограничила мирные географические открытия."Тем не менее в сентябре 1916 года министерство иностранных дел империи известило другие державы о принадлежности новооткрытых земель и всего побережья СМП России", – рассказывает Минаев.Две такие разные конференцииНо до конца истории Российской империи в тот момент оставались не годы, а месяцы, напомнил историк. После выхода России из войны весной 1918 года началась интервенция бывших союзников, и британцы взяли под контроль Мурманск и Архангельск, а американцы с японцами – порты Дальнего Востока. Летом 1919 года оба конца Северного морского пути оказались в руках интервентов. "В этой ситуации в Лондоне собирается конференция, на которую гидрографы победивших Великобритании и Франции пригласили представителей 22 стран. Конференция открылась 24 июля и, как многие другие международные события этого послевоенного времени, увязла в разногласиях. С 1912 года, когда Великобритания была за сохранение собственной монополии, а все остальные – за ее нарушение, изменилось только одно: исчезла Россия. Но в ее отсутствии договориться о будущем Севморпути не вышло: интересы участников не совпадали", – рассказывает Минаев.Совсем другая политическая ситуация была к моменту второй конференции в 1921 году. Британские надежды на то, что север России удастся удержать под своим контролем (или под контролем лояльного Лондону марионеточного правительства) исчезли, Архангельск и Мурманск от британцев освободили. Россия под властью большевиков выходила из гражданской войны и возвращалась на мировую арену. В этой ситуации возобладал французский проект создания постоянного международного органа по гидрографическим исследованиям, и 21 июня 1921 года в Монако была учреждено Международное гидрографическое бюро, позже переименованное в Международную гидрографическую организацию. В настоящее время в ней числится и Россия.Останавливаться пока раноНо у гидрографов по-прежнему много работы, ведь морское дно является важнейшей кладовой полезных ископаемых, а от эффективного судоходства напрямую зависит мировая торговля. Поэтому Всемирный день гидрографии, установленный в 2006 году ООН, – это праздник многих тысяч людей, причастных к этой непростой, но очень важной для всего человечества профессии.

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морская держава, россия, земля франца-иосифа, витус беринг, балтийский флот вмф россии