https://ria.ru/20210621/germaniya-1737872957.html

Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель

Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель - РИА Новости, 21.06.2021

Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:52

2021-06-21T11:52

2021-06-21T11:52

россия

ангела меркель

владимир путин

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" ("Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе."Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами", - сказал Зайпель.По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель "оба говорят на языке друг друга": российский президент - на немецком языке, а канцлер ФРГ - на русском. Все это, тем не менее, "не сильно облегчило положение" в отношениях между ними, считает Зайпель."Свобода - это для нее (Меркель) Америка", так написал бывший глава международного отдела в (одной из ведущих немецких газет) Süddeutsche Zeitung в биографии "Ангела Меркель, канцлер и ее мир". Книга цитирует догму канцлера. "Что нас, европейцев, объединяет и сплачивает, это наш общий набор ценностей". Логическое следствие: Германия никогда не должна проводить политику, противоречащую интересам США... (Но) и для Владимира Путина мир Ангелы Меркель вряд ли будет ближним, даже если он прожил в ГДР пять лет во времена Советского Союза", - считает журналист.

https://ria.ru/20210621/zhurnalist-1737871964.html

https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангела меркель, владимир путин, германия, сша, в мире