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Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель
Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель - РИА Новости, 21.06.2021
Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель
Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:52
2021-06-21T11:52
россия
ангела меркель
владимир путин
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" ("Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann &amp; Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе."Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами", - сказал Зайпель.По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель "оба говорят на языке друг друга": российский президент - на немецком языке, а канцлер ФРГ - на русском. Все это, тем не менее, "не сильно облегчило положение" в отношениях между ними, считает Зайпель."Свобода - это для нее (Меркель) Америка", так написал бывший глава международного отдела в (одной из ведущих немецких газет) Süddeutsche Zeitung в биографии "Ангела Меркель, канцлер и ее мир". Книга цитирует догму канцлера. "Что нас, европейцев, объединяет и сплачивает, это наш общий набор ценностей". Логическое следствие: Германия никогда не должна проводить политику, противоречащую интересам США... (Но) и для Владимира Путина мир Ангелы Меркель вряд ли будет ближним, даже если он прожил в ГДР пять лет во времена Советского Союза", - считает журналист.
https://ria.ru/20210621/zhurnalist-1737871964.html
https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html
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россия, ангела меркель, владимир путин, германия, сша, в мире
Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель
11:52 21.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Немецкий журналист Хуберт Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Путина и Меркель

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" ("Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе.
Журналист Хуберт Зайпель - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
11:48
Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным
"Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами", - сказал Зайпель.
По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель "оба говорят на языке друг друга": российский президент - на немецком языке, а канцлер ФРГ - на русском. Все это, тем не менее, "не сильно облегчило положение" в отношениях между ними, считает Зайпель.
"Свобода - это для нее (Меркель) Америка", так написал бывший глава международного отдела в (одной из ведущих немецких газет) Süddeutsche Zeitung в биографии "Ангела Меркель, канцлер и ее мир". Книга цитирует догму канцлера. "Что нас, европейцев, объединяет и сплачивает, это наш общий набор ценностей". Логическое следствие: Германия никогда не должна проводить политику, противоречащую интересам США... (Но) и для Владимира Путина мир Ангелы Меркель вряд ли будет ближним, даже если он прожил в ГДР пять лет во времена Советского Союза", - считает журналист.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
5 июня, 10:50Петербургский международный экономический форум
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