Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Немецкий журналист Хуберт Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Путина и Меркель
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, какие общие качества есть у российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" ("Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе.
"Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами", - сказал Зайпель.
По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель "оба говорят на языке друг друга": российский президент - на немецком языке, а канцлер ФРГ - на русском. Все это, тем не менее, "не сильно облегчило положение" в отношениях между ними, считает Зайпель.
"Свобода - это для нее (Меркель) Америка", так написал бывший глава международного отдела в (одной из ведущих немецких газет) Süddeutsche Zeitung в биографии "Ангела Меркель, канцлер и ее мир". Книга цитирует догму канцлера. "Что нас, европейцев, объединяет и сплачивает, это наш общий набор ценностей". Логическое следствие: Германия никогда не должна проводить политику, противоречащую интересам США... (Но) и для Владимира Путина мир Ангелы Меркель вряд ли будет ближним, даже если он прожил в ГДР пять лет во времена Советского Союза", - считает журналист.