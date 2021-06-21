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Фестиваль для рыболовов с ОВЗ пройдет в Липецкой области
Фестиваль для рыболовов с ОВЗ пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 21.06.2021
Фестиваль для рыболовов с ОВЗ пройдет в Липецкой области
Летний фестиваль по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 25-27 июня на пруду в селе Павелка Лебедянского района Липецкой... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:35
2021-06-21T12:35
2021-06-21T12:35
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Летний фестиваль по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 25-27 июня на пруду в селе Павелка Лебедянского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, пруд в селе выбран неслучайно. В 2010 году для людей с ограниченными возможностями здоровья там оборудовали удобное рыболовное место, построив специальные причалы, установив пандусы и обеспечив безопасность подхода к воде для инвалидов-колясочников. Также возле пруда есть небольшой реабилитационный центр с летними домиками и всеми удобствами. Артамонов отметил, что соревнования будут проводиться в нескольких номинациях – самый опытный участник, самый юный рыбак, самый большой улов и других.
https://ria.ru/20210617/festival-1737442787.html
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игорь артамонов, липецкая область, общество