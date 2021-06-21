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Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в Ереване
Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в Ереване - РИА Новости, 21.06.2021
Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в Ереване
Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в центре Еревана, спецсредств при них нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:00
2021-06-21T13:00
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в центре Еревана, спецсредств при них нет, передает корреспондент РИА Новости.Несколько автобусов привезли к Дому правительства в центре Еревана дополнительные силы МВД. Сотрудники правоохранительных органов не имеют при себе спецсредств и оборудования для разгона демонстрации.Силы распределяются по периметру вокруг здания. Оцепления нет. Большая часть сотрудников находится возле автобуса. Ситуация в районе дома правительства спокойная. Митингующих и скопления людей нет.Также в данном районе нет спецтехники для разгона демонстраций. В нескольких метрах от Дома правительства продолжается установка сцены для проведения митинга сторонников Никола Пашиняна, который был анонсирован на 20.00 (19.00 мск) в центре Еревана.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html
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никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, армения, в мире
Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в Ереване
13:00 21.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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К Дому правительства в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, спецсредств при них нет

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные силы МВД прибыли к Дому правительства в центре Еревана, спецсредств при них нет, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько автобусов привезли к Дому правительства в центре Еревана дополнительные силы МВД. Сотрудники правоохранительных органов не имеют при себе спецсредств и оборудования для разгона демонстрации.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:40
Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении
Силы распределяются по периметру вокруг здания. Оцепления нет. Большая часть сотрудников находится возле автобуса. Ситуация в районе дома правительства спокойная. Митингующих и скопления людей нет.
Также в данном районе нет спецтехники для разгона демонстраций. В нескольких метрах от Дома правительства продолжается установка сцены для проведения митинга сторонников Никола Пашиняна, который был анонсирован на 20.00 (19.00 мск) в центре Еревана.
Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:59
Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
 
Никол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянЕреванАрменияВ мире
 
 
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