https://ria.ru/20210621/ekspozitsiya-1738245056.html

Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибыла в Брест

Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибыла в Брест - РИА Новости, 23.06.2021

Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибыла в Брест

Передвижная экспозиция, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - "Поезд Победы" - прибыла в понедельник в Брест, передает корреспондент... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-21T20:44

2021-06-21T20:44

2021-06-23T14:45

союзное государство

белорусская железная дорога

дмитрий мезенцев

витебск

минск

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БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Передвижная экспозиция, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - "Поезд Победы" - прибыла в понедельник в Брест, передает корреспондент РИА Новости.Как заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, осмотревший экспозицию "Поезд Победы", "важно, чтобы никто из нас, говоря о патриотизме, не оставался формалистом, и был честным перед самим собой, чтобы умел переложить подвиг, представленный "Поездом Победы" на день нынешний". "Это очень трудно, но без этого невозможно. Сегодня вызовов нисколько не меньше, только небо мирное, а испытаний и выбора нисколько не меньше. Масштаб опасности разный", - указал он в беседе с журналистами."Сколько нужно было сил, страданий и воли, чтобы все это выдержать и с этим справиться. "Умираю, не сломясь". Эти три слова - формула всего советского народа", - отметил Мезенцев."Поезд Победы" курсирует по Белорусской железной дороге. Он уже останавливался в Минске, Витебске, Полоцке, Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет по 24 июня.

https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html

витебск

минск

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белорусская железная дорога, дмитрий мезенцев, витебск, минск