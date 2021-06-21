Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибыла в Брест
20:44 21.06.2021 (обновлено: 14:45 23.06.2021)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭкспозиция вагона "Поезда Победы" на перроне Белорусского вокзала в Москве
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Передвижная экспозиция, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - "Поезд Победы" - прибыла в понедельник в Брест, передает корреспондент РИА Новости.
"Поезд Победы" состоит из 12 вагонов, девять из которых - выставочные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на себя.
Как заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, осмотревший экспозицию "Поезд Победы", "важно, чтобы никто из нас, говоря о патриотизме, не оставался формалистом, и был честным перед самим собой, чтобы умел переложить подвиг, представленный "Поездом Победы" на день нынешний". "Это очень трудно, но без этого невозможно. Сегодня вызовов нисколько не меньше, только небо мирное, а испытаний и выбора нисколько не меньше. Масштаб опасности разный", - указал он в беседе с журналистами.
"Сколько нужно было сил, страданий и воли, чтобы все это выдержать и с этим справиться. "Умираю, не сломясь". Эти три слова - формула всего советского народа", - отметил Мезенцев.