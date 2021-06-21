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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/dispanserizatsiya-1737920123.html
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2021
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:24
2021-06-21T15:31
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения… Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.Она отметила, что в настоящее время уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.По словам Голиковой, оказание плановой медицинской помощи и мониторинг последующих рисков развития заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции является очень важным.
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля
15:24 21.06.2021 (обновлено: 15:31 21.06.2021)
 
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko

Голикова заявила, что расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения… Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.
Она отметила, что в настоящее время уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.
По словам Голиковой, оказание плановой медицинской помощи и мониторинг последующих рисков развития заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции является очень важным.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
21 мая, 09:32
Мурашко рассказал о планах по диспансеризации
 
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