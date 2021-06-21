https://ria.ru/20210621/dispanserizatsiya-1737920123.html

Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля

Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2021

Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля

Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:31

россия

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения… Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.Она отметила, что в настоящее время уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.По словам Голиковой, оказание плановой медицинской помощи и мониторинг последующих рисков развития заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции является очень важным.

https://ria.ru/20210521/murashko-1733238103.html

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