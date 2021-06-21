https://ria.ru/20210621/diplomatiya-1737892103.html
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств - РИА Новости, 21.06.2021
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств, предстоит проработать создание рабочих групп и их формат, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:15
2021-06-21T13:15
2021-06-21T13:15
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств, предстоит проработать создание рабочих групп и их формат, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Про контакты… Вчера мы все видели, что наш посол прибыл в Вашингтон, сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться форматы, то самое, о чем говорил президент Российской Федерации - создание рабочих групп, все это будет прорабатываться", - сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.Вернуть послов в Москву и Вашингтон договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в аэропорт Нью-Йорка, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию в скором времени.
https://ria.ru/20210621/posol-1737882580.html
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россия, евгений иванов, анатолий антонов, джо байден, москва, сша, в мире
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
В МИД заявили, что Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств