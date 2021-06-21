Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/diplomatiya-1737892103.html
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств - РИА Новости, 21.06.2021
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств, предстоит проработать создание рабочих групп и их формат, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:15
2021-06-21T13:15
россия
евгений иванов
анатолий антонов
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1431575442628bb2f4928722c4f5519.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств, предстоит проработать создание рабочих групп и их формат, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Про контакты… Вчера мы все видели, что наш посол прибыл в Вашингтон, сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться форматы, то самое, о чем говорил президент Российской Федерации - создание рабочих групп, все это будет прорабатываться", - сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.Вернуть послов в Москву и Вашингтон договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в аэропорт Нью-Йорка, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию в скором времени.
https://ria.ru/20210621/posol-1737882580.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений иванов, анатолий антонов, джо байден, москва, сша, в мире
Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств
13:15 21.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк

В МИД заявили, что Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и США начинают контакты по вопросу нормализации работы посольств, предстоит проработать создание рабочих групп и их формат, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Про контакты… Вчера мы все видели, что наш посол прибыл в Вашингтон, сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться форматы, то самое, о чем говорил президент Российской Федерации - создание рабочих групп, все это будет прорабатываться", - сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.
Вернуть послов в Москву и Вашингтон договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в аэропорт Нью-Йорка, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию в скором времени.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:35
В Кремле прокомментировали возращение посла России в США к работе
 
РоссияЕвгений ИвановАнатолий АнтоновДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния