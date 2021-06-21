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Николас Кейдж играет грибника в драме "Свинья"
Николас Кейдж играет грибника в драме "Свинья" - РИА Новости, 21.06.2021
Николас Кейдж играет грибника в драме "Свинья"
На YouTube выложили трейлер драматического фильма Майкла Сарноского "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:13
2021-06-21T03:13
2021-06-21T09:54
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На YouTube выложили трейлер драматического фильма Майкла Сарноского "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли. Персонаж Кейджа — грибник (и, похоже, что бывший шеф-повар) из Орегона (штат США). Он живет один в лесной хижине и зарабатывает на жизнь тем, что собирает трюфели. В этом ему помогает свинья, которая находит их с помощью нюха. Однажды главный герой обнаруживает, что его питомца кто-то похитил. Он отправляется на поиски четвероногого друга. В картине также снялись Алекс Вольфф ("Реинкарнация", 2018), Адам Аркин (сериал "Сыны анархии"), Гретчен Корбетт (сериал "Досье детектива Рокфорда") и другие. Съемки ленты прошли осенью 2019 года. Однако выпуск фильма был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас премьера запланирована на 16 июля.
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youtube, сша, кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На YouTube выложили трейлер драматического фильма Майкла Сарноского "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.
Персонаж Кейджа — грибник (и, похоже, что бывший шеф-повар) из Орегона (штат США). Он живет один в лесной хижине и зарабатывает на жизнь тем, что собирает трюфели. В этом ему помогает свинья, которая находит их с помощью нюха.
Однажды главный герой обнаруживает, что его питомца кто-то похитил. Он отправляется на поиски четвероногого друга.
В картине также снялись Алекс Вольфф ("Реинкарнация", 2018), Адам Аркин (сериал "Сыны анархии"), Гретчен Корбетт (сериал "Досье детектива Рокфорда") и другие.
Съемки ленты прошли осенью 2019 года. Однако выпуск фильма был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас премьера запланирована на 16 июля.