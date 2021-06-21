https://ria.ru/20210621/belgazprombank-1737856198.html

Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка"

Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка" - РИА Новости, 21.06.2021

Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка"

Прения сторон начались в понедельник в суде в Минске по уголовному делу "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял экс-претендент на пост... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:29

2021-06-21T10:29

2021-06-21T10:29

протесты в белоруссии

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573008990_0:110:2958:1773_1920x0_80_0_0_55fa69f4a495b9b5915d1e32ce9308c3.jpg

МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Прения сторон начались в понедельник в суде в Минске по уголовному делу "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, ожидается, что представитель гособвинения запросит наказания для фигурантов, передает корреспондент РИА Новости.Разбирательство по уголовному делу "Белгазпромбанка" началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе "Белгазпромбанка" под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия.

https://ria.ru/20210609/babariko-1736309348.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире