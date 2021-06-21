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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210621/belgazprombank-1737856198.html
Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка"
Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка" - РИА Новости, 21.06.2021
Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка"
Прения сторон начались в понедельник в суде в Минске по уголовному делу "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял экс-претендент на пост... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:29
2021-06-21T10:29
протесты в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Прения сторон начались в понедельник в суде в Минске по уголовному делу "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, ожидается, что представитель гособвинения запросит наказания для фигурантов, передает корреспондент РИА Новости.Разбирательство по уголовному делу "Белгазпромбанка" началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе "Белгазпромбанка" под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия.
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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире
Прения сторон начались в суде в Минске по делу "Белгазпромбанка"
10:29 21.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
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В суде в Минске начались прения сторон по уголовному делу "Белгазпромбанка"

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Прения сторон начались в понедельник в суде в Минске по уголовному делу "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, ожидается, что представитель гособвинения запросит наказания для фигурантов, передает корреспондент РИА Новости.
Разбирательство по уголовному делу "Белгазпромбанка" началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.
В двери входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:09
Верховный суд Белоруссии отказался изменить меру пресечения Бабарико
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
По данным белорусских правоохранительных органов, на базе "Белгазпромбанка" под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия.
 
Протесты в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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