Онлайн-конференция РАН о спасении Байкала от экологической катастрофы
23 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная программе спасения озера Байкал и Иркутского края от экологической катастрофы.
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Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.
Устранение экологической угрозы в этом регионе взято под личный контроль президентом РФ В.В. Путиным. Решения, которые содержатся в программе, станут основой экологического оздоровления и развития Иркутской области. Научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН активно работает над экспертизой технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда.
В ходе мероприятия президент РАН А.М. Сергеев расскажет об итогах своего визита в Иркутскую область и Бурятию, а также осветит основные опасности, которые угрожают озеру и региону.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.
Устранение экологической угрозы в этом регионе взято под личный контроль президентом РФ В.В. Путиным. Решения, которые содержатся в программе, станут основой экологического оздоровления и развития Иркутской области. Научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН активно работает над экспертизой технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда.
В ходе мероприятия президент РАН А.М. Сергеев расскажет об итогах своего визита в Иркутскую область и Бурятию, а также осветит основные опасности, которые угрожают озеру и региону.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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