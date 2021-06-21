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Онлайн-конференция РАН о спасении Байкала от экологической катастрофы
Онлайн-конференция РАН о спасении Байкала от экологической катастрофы - РИА Новости, 21.06.2021
Онлайн-конференция РАН о спасении Байкала от экологической катастрофы
23 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная программе спасения озера Байкал и Иркутского края от экологической катастрофы.
2021-06-21T17:31
2021-06-21T17:31
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Задать вопросУчастники:- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;- губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.Устранение экологической угрозы в этом регионе взято под личный контроль президентом РФ В.В. Путиным. Решения, которые содержатся в программе, станут основой экологического оздоровления и развития Иркутской области. Научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН активно работает над экспертизой технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда.В ходе мероприятия президент РАН А.М. Сергеев расскажет об итогах своего визита в Иркутскую область и Бурятию, а также осветит основные опасности, которые угрожают озеру и региону.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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анонсы

Онлайн-конференция РАН о спасении Байкала от экологической катастрофы

17:31 21.06.2021
 
Читать ria.ru в
23 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная программе спасения озера Байкал и Иркутского края от экологической катастрофы.
Задать вопрос

Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.

Устранение экологической угрозы в этом регионе взято под личный контроль президентом РФ В.В. Путиным. Решения, которые содержатся в программе, станут основой экологического оздоровления и развития Иркутской области. Научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН активно работает над экспертизой технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда.
В ходе мероприятия президент РАН А.М. Сергеев расскажет об итогах своего визита в Иркутскую область и Бурятию, а также осветит основные опасности, которые угрожают озеру и региону.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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