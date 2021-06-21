https://ria.ru/20210621/balbek-1737931192.html

Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"

Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась" - РИА Новости, 21.06.2021

Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась". РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:27

2021-06-21T16:27

2021-06-21T16:33

россия

руслан бальбек

госдума рф

евросоюз

владимир путин

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась".Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года."В Крыму даже кошка не пошевелилась из-за решения ЕС по продлению санкций. Демарш, устроенный коллективным Западом в 2014 году, мы восприняли как неизбежное зло, которое не способно повлиять на наши настроения в том, что касается статуса полуострова", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, сегодня отношения России и Запада напоминают падение самолета в пике, где вся надежда на "опытных пилотов, которые не позволят ему разбиться"."Мы не ждем от Европы или США дружбы или каких-либо доверительных отношений, нам достаточно равнозначного партнерства. Но пока мы видим лишь закручивание гаек с их стороны", - сказал Бальбек.По его мнению, вся беда западных стран в том, что они думают, что своими санкциями смогут задушить российскую экономику.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210621/krym-1737918072.html

https://ria.ru/20210621/zakharova-1737888573.html

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россия, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, владимир путин, севастополь, оон, сша