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Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась" - РИА Новости, 21.06.2021
Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась". РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:27
2021-06-21T16:33
россия
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
владимир путин
севастополь
оон
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась".Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года."В Крыму даже кошка не пошевелилась из-за решения ЕС по продлению санкций. Демарш, устроенный коллективным Западом в 2014 году, мы восприняли как неизбежное зло, которое не способно повлиять на наши настроения в том, что касается статуса полуострова", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, сегодня отношения России и Запада напоминают падение самолета в пике, где вся надежда на "опытных пилотов, которые не позволят ему разбиться"."Мы не ждем от Европы или США дружбы или каких-либо доверительных отношений, нам достаточно равнозначного партнерства. Но пока мы видим лишь закручивание гаек с их стороны", - сказал Бальбек.По его мнению, вся беда западных стран в том, что они думают, что своими санкциями смогут задушить российскую экономику.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210621/krym-1737918072.html
https://ria.ru/20210621/zakharova-1737888573.html
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россия, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, владимир путин, севастополь, оон, сша
Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:27 21.06.2021 (обновлено: 16:33 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась"

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась".
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года.
"В Крыму даже кошка не пошевелилась из-за решения ЕС по продлению санкций. Демарш, устроенный коллективным Западом в 2014 году, мы восприняли как неизбежное зло, которое не способно повлиять на наши настроения в том, что касается статуса полуострова", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, сегодня отношения России и Запада напоминают падение самолета в пике, где вся надежда на "опытных пилотов, которые не позволят ему разбиться".
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"Мы не ждем от Европы или США дружбы или каких-либо доверительных отношений, нам достаточно равнозначного партнерства. Но пока мы видим лишь закручивание гаек с их стороны", - сказал Бальбек.
По его мнению, вся беда западных стран в том, что они думают, что своими санкциями смогут задушить российскую экономику.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияРуслан БальбекГосдума РФЕвросоюзВладимир ПутинСевастопольООНСША
 
 
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