Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:27 21.06.2021 (обновлено: 16:33 21.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что от продленных Евросоюзом санкций в Крыму "даже кошка не пошевелилась".
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года.
"В Крыму даже кошка не пошевелилась из-за решения ЕС по продлению санкций. Демарш, устроенный коллективным Западом в 2014 году, мы восприняли как неизбежное зло, которое не способно повлиять на наши настроения в том, что касается статуса полуострова", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, сегодня отношения России и Запада напоминают падение самолета в пике, где вся надежда на "опытных пилотов, которые не позволят ему разбиться".
По его мнению, вся беда западных стран в том, что они думают, что своими санкциями смогут задушить российскую экономику.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".