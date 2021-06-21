https://ria.ru/20210621/armeniya-1737855326.html

Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ оценила явку на выборах в Армении

Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ оценила явку на выборах в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ оценила явку на выборах в Армении

Явка на досрочных выборах в Нацсобрание Армении отражает настроение избирателей, выборы состоялись, заявил на итоговом брифинге координатор миссии парламентской РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:21

2021-06-21T10:21

2021-06-21T10:36

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Явка на досрочных выборах в Нацсобрание Армении отражает настроение избирателей, выборы состоялись, заявил на итоговом брифинге координатор миссии парламентской ассамблеи ОДКБ Каныбек Иманалиев.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил."По нашим оценкам, в условиях пандемии явка в 49,4% отражает настроение избирателей. То есть выборы в классическом смысле слова состоялись", - заявил Иманалиев на брифинге.По оценке миссии, выборы были организованы и "прошли в полном соответствии с законодательством Республики Армения"."Конечно, идеальных выборов не бывает, были недостатки", - считает он. Например, на одном участке не оказалось ни одного наблюдателя, отметил представитель ПА ОДКБ.

https://ria.ru/20210621/vybory-1737854354.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737850008.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, одкб, армения, в мире