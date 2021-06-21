https://ria.ru/20210621/aeratsiya-1739105967.html

Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух

Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух - РИА Новости, 29.06.2021

Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух

В связи с тридцатиградусной жарой городские службы Москвы приступили к аэрации, чтобы охладить воздух, также каждые 3 часа водой поливают проезжую часть,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-21T14:50

2021-06-21T14:50

2021-06-29T18:51

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В связи с тридцатиградусной жарой городские службы Москвы приступили к аэрации, чтобы охладить воздух, также каждые 3 часа водой поливают проезжую часть, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Столбики термометров уже достигли отметки плюс 30 градусов, а городские службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Кроме того, каждые 3 часа проводим полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей", - говорится в сообщении.Отмечается, что особый уход получают и растения на городских клумбах. Рано утром или вечером после 17.00 цветники обильно поливают, увлажняя землю на глубину залегания корней.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/pogoda-1737756968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество