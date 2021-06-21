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Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух
Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух - РИА Новости, 29.06.2021
Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух
В связи с тридцатиградусной жарой городские службы Москвы приступили к аэрации, чтобы охладить воздух, также каждые 3 часа водой поливают проезжую часть,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-21T14:50
2021-06-29T18:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В связи с тридцатиградусной жарой городские службы Москвы приступили к аэрации, чтобы охладить воздух, также каждые 3 часа водой поливают проезжую часть, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Столбики термометров уже достигли отметки плюс 30 градусов, а городские службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Кроме того, каждые 3 часа проводим полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей", - говорится в сообщении.Отмечается, что особый уход получают и растения на городских клумбах. Рано утром или вечером после 17.00 цветники обильно поливают, увлажняя землю на глубину залегания корней.
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москва, общество

Городские службы Москвы из-за жары аэрацией охлаждают воздух

14:50 21.06.2021 (обновлено: 18:51 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэрация воздуха в Москве
Аэрация воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В связи с тридцатиградусной жарой городские службы Москвы приступили к аэрации, чтобы охладить воздух, также каждые 3 часа водой поливают проезжую часть, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Столбики термометров уже достигли отметки плюс 30 градусов, а городские службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Кроме того, каждые 3 часа проводим полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый уход получают и растения на городских клумбах. Рано утром или вечером после 17.00 цветники обильно поливают, увлажняя землю на глубину залегания корней.
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