https://ria.ru/20210621/abiturienty-1737845410.html

Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона

Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона - РИА Новости, 21.06.2021

Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона

Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:10

2021-06-21T09:10

2021-06-21T10:01

навигатор абитуриента

приемная кампания в вузы

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России."В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сказали в военном ведомстве.Как отметили в министерстве, в выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, рассказали в военном ведомстве. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны."Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор", - добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/vuz-1737196264.html

https://na.ria.ru/20210420/kolledzhi-1728579027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, приемная кампания в вузы, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество