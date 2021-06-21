Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/abiturienty-1737845410.html
Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона
Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона - РИА Новости, 21.06.2021
Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона
Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:10
2021-06-21T10:01
навигатор абитуриента
приемная кампания в вузы
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152477/18/1524771888_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_df69d0958111de992110104c4b05f5a5.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России."В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сказали в военном ведомстве.Как отметили в министерстве, в выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, рассказали в военном ведомстве. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны."Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор", - добавили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/vuz-1737196264.html
https://na.ria.ru/20210420/kolledzhi-1728579027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152477/18/1524771888_167:0:2000:1375_1920x0_80_0_0_1f0926619054918cffbe33390c2b9d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, приемная кампания в вузы, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона
09:10 21.06.2021 (обновлено: 10:01 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЗанятие на военном факультете ВУЗа
Занятие на военном факультете ВУЗа - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк

Абитуриенты в 2021 году будут поступать в военные учебные заведения, не покидая свои регионы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сказали в военном ведомстве.
Абитуриент перед собеседованием с приемной комиссией - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 12:08В России
Абитуриенты смогут подать документы через "суперсервис" в 135 вузов
Как отметили в министерстве, в выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.
Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, рассказали в военном ведомстве. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны.
"Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор", - добавили в министерстве.
Учащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 09:00
Навигатор колледжей 2021: какие профессии выбирают абитуриенты
 
Навигатор абитуриентаПриемная кампания в вузыРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани 0:24
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
16:00В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"
15:57Голикова рассказала о вакцинации в учреждениях соцобслуживания
Лента новостейМолния