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Антонов прокомментировал сложности при получении виз США журналистами
Антонов прокомментировал сложности при получении виз США журналистами - РИА Новости, 20.06.2021
Антонов прокомментировал сложности при получении виз США журналистами
Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:41
2021-06-20T23:08
россия
анатолий антонов
вашингтон (город)
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не получится, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить", - сказал Антонов."И решать данную проблему через требования, которые порой американские коллеги выдвигают нам, не получится. Это должно быть только на равноправной основе",- подчеркнул он.Антонов добавил, что у РФ и США "очень серьезные проблемы". "Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", - заключил он.
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россия, анатолий антонов, вашингтон (город), сша
Антонов прокомментировал сложности при получении виз США журналистами
20:41 20.06.2021 (обновлено: 23:08 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антонов заявил, что разговор с США по визовым вопросам получится только на равноправной основе

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не получится, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить", - сказал Антонов.
"И решать данную проблему через требования, которые порой американские коллеги выдвигают нам, не получится. Это должно быть только на равноправной основе",- подчеркнул он.
Антонов добавил, что у РФ и США "очень серьезные проблемы". "Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", - заключил он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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РоссияАнатолий АнтоновВашингтон (город)США
 
 
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