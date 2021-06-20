https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738859.html

Путин отметил важность дальнейшего развития системы здравоохранения

Путин отметил важность дальнейшего развития системы здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2021

Путин отметил важность дальнейшего развития системы здравоохранения

Власти продолжат развивать всю систему здравоохранения РФ, в том числе, модернизацию первичного звена, главным результатом чего станет получение россиянами... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:09

2021-06-20T00:09

2021-06-20T00:13

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти продолжат развивать всю систему здравоохранения РФ, в том числе, модернизацию первичного звена, главным результатом чего станет получение россиянами качественной медицинской помощи, заявил президент России Владимир Путин."Главным результатов модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры и в городах, и в сельской местности, будут трудиться в современных, достойных условиях", - добавил президент.

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, владимир путин, москва, общество