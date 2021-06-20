Путин отметил важность дальнейшего развития системы здравоохранения
00:09 20.06.2021 (обновлено: 00:13 20.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Путин: Власти продолжат развивать всю систему здравоохранения, в том числе первичное звено
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти продолжат развивать всю систему здравоохранения РФ, в том числе, модернизацию первичного звена, главным результатом чего станет получение россиянами качественной медицинской помощи, заявил президент России Владимир Путин.
"Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, в том числе, первичное звено. Мы знаем его проблемы, и чтобы решить их, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов. Предстоит выстроить их работу на новой технологической базе, отремонтировать здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы", - сказал он в обращении с поздравлениями медицинских работников с их профессиональным праздником.
"Главным результатов модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры и в городах, и в сельской местности, будут трудиться в современных, достойных условиях", - добавил президент.