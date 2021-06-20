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В России ответили на угрозы США ввести новые санкции
В России ответили на угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 20.06.2021
В России ответили на угрозы США ввести новые санкции
Вашингтон намерен наложить новые санкционные ограничения на Москву, в том числе — на газопровод "Северный поток — 2". В России эти выпады назвали примером... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:04
2021-06-20T21:23
россия
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
мария захарова
елена панина
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Вашингтон намерен наложить новые санкционные ограничения на Москву, в том числе — на газопровод "Северный поток — 2". В России эти выпады назвали примером недобросовестной конкуренции и предупредили США о "закономерном ответе".Ключевые высказывания российских политиков и дипломатов — в материале РИА Новости."Бег с препятствиями по карусели "Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что "Северный поток — 2" — экономический проект, в котором участвуют частные операторы и независимые государства. США же хотят использовать ограничения как "инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".Дипломат напомнила американским коллегам, что очередные санкции Штатов влекут за собой меры с российской стороны."Не надо иллюзий"В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Соединенные Штаты препятствуют реализации газопровода, так как нацелены на "продвижение американского газа на рынки Европы" — даже путем "недобросовестной конкуренции"."Не надо впадать в иллюзии и считать, что более-менее конструктивный дух Женевы (саммит Россия — США 16 июня. — Прим. ред.) в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", — заявил парламентарий РИА Новости.При этом он заметил, что "Северный поток — 2" фактически достроен, а его ввод в эксплуатацию "также состоится в обозримом будущем".По словам Слуцкого, пока рано говорить о том, какими будут санкции и российский ответ на них."Они могут носить как симметричный, так и ассиметричный характер", — считает он."Конфронтационные сигналы"Новые санкции США разрушат конструктивную атмосферу между США и Россией, убеждена член думского комитета по международным делам Елена Панина."После завершения дискуссий с &lt;...&gt; Путиным президент Байден говорил о шести месяцах или годе, в течение которых, возможно, должны произойти позитивные изменения. Однако не прошло и нескольких дней, как от лица американской стороны стали вновь поступать конфронтационные сигналы", — констатировала парламентарий в комментарии агентству.По ее мнению, такие действия американских коллег обусловлены борьбой различных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита в Женеве, а также за влияние на Байдена "в ключевых вопросах российско-американских отношений".Стратегическая линия СШАКак считает доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, заявления США о санкциях показывают, что отношения остаются враждебными и после переговоров в Женеве."Мы ошибочно часто принимаем текущие заявления лидеров США о намерении вести диалог за какую-то попытку сближения. Да, они заявили, что диалог будут вести, но это не значит, что не будет никаких акций враждебности с их стороны. И наконец, поскольку СМИ стали говорить о некой победе, одержанной Россией, то вот их ответ: никакой победы со стороны России не было и не будет", — пояснил он.Как добавил Фененко, союзнические отношения с Германией не могут удержать США от санкций по "Северному потоку — 2". По его словам, Вашингтон никогда "не считал ни Германию, ни кого-либо из европейских стран своими союзниками"."Они считали их своими младшими партнерами или, если называть вещи своими именами, вассалами. Их всегда раздражало, что они смеют иметь какое-то вообще мнение вопреки Соединенным Штатам. Поэтому они считают, что западноевропейцев пора поставить на место. Это стратегическая линия Вашингтона", — сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20210617/otnosheniya-1737332627.html
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737304050.html
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, мария захарова, елена панина, сша, в мире
В России ответили на угрозы США ввести новые санкции
20:04 20.06.2021 (обновлено: 21:23 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗакат солнца на фоне Кремля
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Российские политики и дипломаты ответили на угрозы США ввести новые санкции

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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Вашингтон намерен наложить новые санкционные ограничения на Москву, в том числе — на газопровод "Северный поток — 2". В России эти выпады назвали примером недобросовестной конкуренции и предупредили США о "закономерном ответе".
Ключевые высказывания российских политиков и дипломатов — в материале РИА Новости.

"Бег с препятствиями по карусели "

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что "Северный поток — 2" — экономический проект, в котором участвуют частные операторы и независимые государства. США же хотят использовать ограничения как "инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".
Дипломат напомнила американским коллегам, что очередные санкции Штатов влекут за собой меры с российской стороны.

"На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — написала заявила она в Telegram.

"Не надо иллюзий"

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Соединенные Штаты препятствуют реализации газопровода, так как нацелены на "продвижение американского газа на рынки Европы" — даже путем "недобросовестной конкуренции".
"Не надо впадать в иллюзии и считать, что более-менее конструктивный дух Женевы (саммит Россия — США 16 июня. — Прим. ред.) в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", — заявил парламентарий РИА Новости.
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При этом он заметил, что "Северный поток — 2" фактически достроен, а его ввод в эксплуатацию "также состоится в обозримом будущем".
По словам Слуцкого, пока рано говорить о том, какими будут санкции и российский ответ на них.
"Они могут носить как симметричный, так и ассиметричный характер", — считает он.

"Конфронтационные сигналы"

Новые санкции США разрушат конструктивную атмосферу между США и Россией, убеждена член думского комитета по международным делам Елена Панина.
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"После завершения дискуссий с <...> Путиным президент Байден говорил о шести месяцах или годе, в течение которых, возможно, должны произойти позитивные изменения. Однако не прошло и нескольких дней, как от лица американской стороны стали вновь поступать конфронтационные сигналы", — констатировала парламентарий в комментарии агентству.
По ее мнению, такие действия американских коллег обусловлены борьбой различных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита в Женеве, а также за влияние на Байдена "в ключевых вопросах российско-американских отношений".

Стратегическая линия США

Как считает доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, заявления США о санкциях показывают, что отношения остаются враждебными и после переговоров в Женеве.
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"Мы ошибочно часто принимаем текущие заявления лидеров США о намерении вести диалог за какую-то попытку сближения. Да, они заявили, что диалог будут вести, но это не значит, что не будет никаких акций враждебности с их стороны. И наконец, поскольку СМИ стали говорить о некой победе, одержанной Россией, то вот их ответ: никакой победы со стороны России не было и не будет", — пояснил он.
Как добавил Фененко, союзнические отношения с Германией не могут удержать США от санкций по "Северному потоку — 2". По его словам, Вашингтон никогда "не считал ни Германию, ни кого-либо из европейских стран своими союзниками".
"Они считали их своими младшими партнерами или, если называть вещи своими именами, вассалами. Их всегда раздражало, что они смеют иметь какое-то вообще мнение вопреки Соединенным Штатам. Поэтому они считают, что западноевропейцев пора поставить на место. Это стратегическая линия Вашингтона", — сказал он РИА Новости.
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