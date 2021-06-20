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Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса
Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса
МК" врач Светлана Малиновская. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T22:10
2021-06-20T22:47
пандемия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, заявила "МК" врач Светлана Малиновская.По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, "отпечатки пальцев у него остались теми же".
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пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса
22:10 20.06.2021 (обновлено: 22:47 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Инфекционист Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, заявила "МК" врач Светлана Малиновская.

"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт", — сказала инфекционист.

По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.
Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, "отпечатки пальцев у него остались теми же".
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