https://ria.ru/20210620/taktika-1737822961.html

Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

МК" врач Светлана Малиновская. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T22:10

2021-06-20T22:10

2021-06-20T22:47

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, заявила "МК" врач Светлана Малиновская.По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, "отпечатки пальцев у него остались теми же".

https://ria.ru/20210620/sposob-1737789708.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество