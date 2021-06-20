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Поисковая кинологическая служба МЧС

Поисковая кинологическая служба МЧС - РИА Новости, 20.06.2021

Поисковая кинологическая служба МЧС

20 июня 1996 года приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T02:23

2021-06-20T02:23

2021-06-20T02:23

собаки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

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20 июня 1996 года приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) была создана поисковая кинологическая служба в системе МЧС России, основной задачей которой стала организация и ведение поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с применением специально обученных собак. Предтечей службы была небольшая группа сотрудников отряда "Центроспас", которые добровольно начали тренировать своих собак для поиска людей в 1993 году. В этой группе было два эрдельтерьера, черный терьер, шотландский сеттер гордон и русский спаниель. Спасатели обратились за помощью к специалисту, который обучил их, и где-то спустя чуть больше полугода две собаки уже искали людей после землетрясения в Нефтегорске в конце мая 1995 года. Тогда им удалось найти более 40 человек. Героем тех событий стал спаниель по кличке Ленька, обнаруживший под завалами около трех десятков человек, несколько кошек и своих домашних соплеменников. После этого землетрясения было принято решение о создании в МЧС кинологической службы. После образования служба постоянно развивается, совершенствуются методики подготовки собак. В ней работают специалисты, прошедшие кинологическую подготовку, многие из них имеют международную сертификацию, каждый спасатель владеет несколькими спасательными специальностями. Собаки квалифицируются по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, минно-розыскная служба. Каждый кинолог и его питомец составляют единый отлаженный тандем и понимают друг друга с полуслова. Ведь от взаимопонимания собаки и человека зависит эффективность выполнения действий по назначению. Задача животных – найти людей под разрушенным зданием или в природной среде. Задача кинолога – адаптировать своего питомца к сложным, а порой экстремальным условиям поиска пострадавших. Ведь собаки МЧС России должны уметь перемещаться в горах, летать на вертолете и искать людей в местах, недоступных для человека.Все четвероногие спасатели обучаются спуску с вертолета без парашюта. Такой навык необходим, когда нет другого способа оперативной доставки кинологов к месту проведения поисково-спасательных работ. Кинолог хорошо понимает собственного любимца и помогает ему приспособиться к новым условиям. Кроме того, готовят собак так, чтобы они ни в коем случае не причинили вред найденному пострадавшему, который, находясь в стрессовой ситуации, может вести себя неадекватно. Пострадавшие люди не всегда понимают, что к ним пролезла не дикая собака, а спасатель. Они могут испугаться, попытаться защититься от нее. Задача кинологов обучить и подготовить четырехлапых спасателей так, чтобы даже в случае агрессивных действий пострадавших собаки не проявляли активной оборонительной реакции.Кроме того, кинологические расчеты проходят специальную подготовку для охраны грузов гуманитарной помощи и материальных ценностей. Отбирают собак в поисковую кинологическую службу МЧС по нескольким критериям. Первое – собака должна быть здорова. Второе – стараются брать тех собак, родители которых хорошо себя зарекомендовали, которые использовались для поисковой работы. Кроме того, смотрят на породу собаки, выбирают из тех, которые наиболее приспособлены для спасательной работы. Еще один критерий – предпочтения самих спасателей-кинологов. Специалист может работать с любой породой и достигать поставленных результатов, но такого контакта, душевного комфорта, как при работе с собакой любимой породы, у них не будет. В итоге и собака будет это чувствовать, и сам кинолог, и результат будет несколько хуже. Будущую собаку-спасателя начинают тренировать практически с первых месяцев жизни, а "в отставку" некоторые из них уходят в 10, а то и в 12 лет. В МЧС России "служат" лабрадоры, овчарки, ретриверы, спаниели, терьеры, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундленды. Эти собаки очень выносливы, способны работать в самую отвратительную погоду, а кроме того у этих пород выработано горячее желание во всем помогать человеку (особенно попавшему в беду). Кинологические расчеты участвуют в поисково-спасательных операциях после разрушительных землетрясений, обрушений зданий, авиакатастроф, пожаров и сходов снежных лавин. Несмотря на то, что сейчас на вооружении спасателей есть современные приборы и инструменты, специалисты признают, что поиск людей во время спасательных операций с помощью обученных собак остается самым эффективным. Привлечение служебных собак к поисково-спасательным операциям увеличивает вероятность обнаружения, пострадавшего или потерявшегося до 90%. Они обнаруживают пострадавших под многометровыми завалами зданий, находят людей, заблудившихся в тайге и на болотах, ищут тела погибших, помогают установить наличие взрывчатых веществ на различных объектах. Сфера применения расчетов поисковой кинологической службы МЧС России постоянно расширяется. В условиях лавинной опасности осуществляют дежурство кинологические расчеты, предназначенные для работ в горных условиях, а в местах массового отдыха населения на водоемах – специально подготовленные кинологические расчеты для спасения на воде. Кинологические расчеты выполняют поисково-спасательные, минно-розыскные и караульные функции.За прошедшие годы кинологические расчеты участвовали в сотнях спасательных работ как в России, так и за рубежом при ликвидации последствий разрушительных землетрясений (Колумбии, Турции, Индии, Индонезии, Непале и др.) и цунами (Шри-Ланке, Индонезии), обрушений зданий и сооружений (Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Наро-Фоминске, Саяно-Шушенской ГЭС и др.), в ходе проведения антитеррористических операций (в Москве ("Норд-Ост", 2003) и в 2004 году в Беслане), при ликвидации последствий авиакатастроф (в Хабаровском крае, Аджарии, Абакане, Иркутске, на Камчатке, в Горном Алтае и др.) и природных ЧС – наводнений, сходов снежных лавин и ледников, а также в поисках людей, потерявшихся в лесах. На счету кинологов МЧС России и их четвероногих друзей тысячи спасенных человеческих жизней. Расчеты также участвовали в разминировании в Сербии, в Хорватии, в Косово и в Чеченской Республике. Сегодня поисковая кинологическая служба МЧС России насчитывает 341 аттестованный расчет. Кинологические подразделения несут службу в составе поисково-спасательных и спасательных воинских формированиях МЧС России, а также аварийно-спасательных формирований субъектов РФ. Среди них, в частности, 34 – для минно-розыскных операций, еще 39 расчетов работают в горно-лавинных местностях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки