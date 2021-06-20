https://ria.ru/20210620/sakntsii-1737803819.html

Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции

Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 20.06.2021

Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции

Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:28

2021-06-20T18:28

2021-06-20T19:10

россия

леонид слуцкий (политик)

северный поток — 2

европа

сша

экономика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не изменит настроения Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."В случае с "Северным потоком — 2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", - заявил парламентарий.Слуцкий отметил, что пока рано говорить о том, какого рода будут эти санкции, ровно как и об ответе с российской стороны."В любом случае, СП-2 (Северный поток — 2 — ред.) фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!", - заключил Слуцкий.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/sevpotok-1737172218.html

россия

европа

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, европа, сша, экономика