Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции
18:28 20.06.2021 (обновлено: 19:10 20.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Слуцкий назвал санкции США по "Северному потоку —2" примером недобросовестной конкуренции
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не изменит настроения Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"В случае с "Северным потоком — 2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", - заявил парламентарий.
Слуцкий отметил, что пока рано говорить о том, какого рода будут эти санкции, ровно как и об ответе с российской стороны.
Какого рода санкции, думаю, экстраполировать преждевременно. Также как и относительно возможных ответных мер. Они могут носить как симметричный, так и ассиметричный характер.
"В любом случае, СП-2 (Северный поток — 2 — ред.) фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!", - заключил Слуцкий.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".