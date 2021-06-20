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Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции
Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 20.06.2021
Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции
Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T18:28
2021-06-20T19:10
россия
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
европа
сша
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не изменит настроения Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."В случае с "Северным потоком — 2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", - заявил парламентарий.Слуцкий отметил, что пока рано говорить о том, какого рода будут эти санкции, ровно как и об ответе с российской стороны."В любом случае, СП-2 (Северный поток — 2 — ред.) фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!", - заключил Слуцкий.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, европа, сша, экономика
Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции
18:28 20.06.2021 (обновлено: 19:10 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Слуцкий назвал санкции США по "Северному потоку —2" примером недобросовестной конкуренции

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции США по "Северному потоку — 2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не изменит настроения Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"В случае с "Северным потоком — 2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", - заявил парламентарий.
Слуцкий отметил, что пока рано говорить о том, какого рода будут эти санкции, ровно как и об ответе с российской стороны.

Какого рода санкции, думаю, экстраполировать преждевременно. Также как и относительно возможных ответных мер. Они могут носить как симметричный, так и ассиметричный характер.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Леонид Слуцкий
председатель комитета Госдумы по международным делам
"В любом случае, СП-2 (Северный поток — 2 — ред.) фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!", - заключил Слуцкий.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Северный поток — 2ЕвропаСШАЭкономика
 
 
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