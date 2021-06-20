https://ria.ru/20210620/remont-1737784779.html
В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской
В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской - РИА Новости, 20.06.2021
В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской
Работы по укладке асфальта на Тверской улице идут с опережением графика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:11
2021-06-20T15:11
2021-06-20T15:12
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работы по укладке асфальта на Тверской улице идут с опережением графика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершаем работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы", — говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что после остывания асфальта приступят к нанесению временной дорожной разметки."Работы идут с опережением графика", — отметили в комплексе.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской
15:11 20.06.2021 (обновлено: 15:12 20.06.2021)
Работы по укладке асфальта на Тверской улице идут с опережением графика