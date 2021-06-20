https://ria.ru/20210620/remont-1737784779.html

В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской

В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской - РИА Новости, 20.06.2021

В Москве отчитались о ходе ремонтных работ на Тверской

Работы по укладке асфальта на Тверской улице идут с опережением графика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:11

2021-06-20T15:11

2021-06-20T15:12

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работы по укладке асфальта на Тверской улице идут с опережением графика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершаем работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы", — говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что после остывания асфальта приступят к нанесению временной дорожной разметки."Работы идут с опережением графика", — отметили в комплексе.

https://ria.ru/20210619/dvizhenie-1737730445.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество