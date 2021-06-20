Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Источник рассказал, как "Единая Россия" определила первую пятерку предвыборного списка
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка.
По его данным, руководитель партии Дмитрий Медведев обсуждал варианты с президентом России Владимиром Путиным ещё с осени прошлого года.
"Они начали обсуждать этот вопрос вдвоём осенью прошлого года. Рассматривались разные варианты федеральной части списка, включая и такие, как в 2007, 2011 и 2016 году", - отметил собеседник агентства.
"Во внимание принимались различные соображения, включая особенности текущей избирательной кампании, а также другие аспекты текущей политической жизни. Кроме того, было особо подчёркнуто, что партия - это не один и не два человека в стране. Это более двух миллионов, представляющих разные социальные группы" - рассказал он.
По словам источника, ещё один важный аспект, который принимался во внимание - "запрос на новые лица".
Поэтому помимо политических "тяжеловесов", Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в пятерку вошли Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева - врач, защитник прав детей и руководитель организации, где собрана талантливая молодежь со всей страны, это отвечает взятому в последние годы социальному курсу партии, отметил источник.
Комментируя информацию, опубликованную в некоторых СМИ на этот счёт ранее, собеседник агентства сказал: "Не стоит серьёзно относиться к мифическим источникам изданий-иноагентов. Плюс, они и сами говорили, что их покинули не только рекламодатели, но и сами источники".