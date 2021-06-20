Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/pyaterka-1737798279.html
Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка
Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка - РИА Новости, 20.06.2021
Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка
Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:12
2021-06-20T17:12
денис проценко
россия
анна кузнецова
елена шмелева
сергей лавров
единая россия
сергей шойгу
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737699943_0:174:2815:1757_1920x0_80_0_0_c0908db331a739882943dd7c47a5e3de.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка.По его данным, руководитель партии Дмитрий Медведев обсуждал варианты с президентом России Владимиром Путиным ещё с осени прошлого года."Они начали обсуждать этот вопрос вдвоём осенью прошлого года. Рассматривались разные варианты федеральной части списка, включая и такие, как в 2007, 2011 и 2016 году", - отметил собеседник агентства."Во внимание принимались различные соображения, включая особенности текущей избирательной кампании, а также другие аспекты текущей политической жизни. Кроме того, было особо подчёркнуто, что партия - это не один и не два человека в стране. Это более двух миллионов, представляющих разные социальные группы" - рассказал он.По словам источника, ещё один важный аспект, который принимался во внимание - "запрос на новые лица".Поэтому помимо политических "тяжеловесов", Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в пятерку вошли Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева - врач, защитник прав детей и руководитель организации, где собрана талантливая молодежь со всей страны, это отвечает взятому в последние годы социальному курсу партии, отметил источник.Комментируя информацию, опубликованную в некоторых СМИ на этот счёт ранее, собеседник агентства сказал: "Не стоит серьёзно относиться к мифическим источникам изданий-иноагентов. Плюс, они и сами говорили, что их покинули не только рекламодатели, но и сами источники".
https://ria.ru/20210619/edro-1737718420.html
https://ria.ru/20210619/medvedev-1737699979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737699943_370:0:2815:1833_1920x0_80_0_0_6ab759413878e4d910851c910ab30197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, россия, анна кузнецова, елена шмелева, сергей лавров, единая россия, сергей шойгу, политика
Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка
17:12 20.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Источник рассказал, как "Единая Россия" определила первую пятерку предвыборного списка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка.
По его данным, руководитель партии Дмитрий Медведев обсуждал варианты с президентом России Владимиром Путиным ещё с осени прошлого года.
"Они начали обсуждать этот вопрос вдвоём осенью прошлого года. Рассматривались разные варианты федеральной части списка, включая и такие, как в 2007, 2011 и 2016 году", - отметил собеседник агентства.
"Во внимание принимались различные соображения, включая особенности текущей избирательной кампании, а также другие аспекты текущей политической жизни. Кроме того, было особо подчёркнуто, что партия - это не один и не два человека в стране. Это более двух миллионов, представляющих разные социальные группы" - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 19:45
На выборы с Шойгу и Проценко. Путин определил пятерку лидеров
По словам источника, ещё один важный аспект, который принимался во внимание - "запрос на новые лица".
Поэтому помимо политических "тяжеловесов", Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в пятерку вошли Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева - врач, защитник прав детей и руководитель организации, где собрана талантливая молодежь со всей страны, это отвечает взятому в последние годы социальному курсу партии, отметил источник.
Комментируя информацию, опубликованную в некоторых СМИ на этот счёт ранее, собеседник агентства сказал: "Не стоит серьёзно относиться к мифическим источникам изданий-иноагентов. Плюс, они и сами говорили, что их покинули не только рекламодатели, но и сами источники".
Председатель Единой России Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Единой России - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 15:34
Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах
 
Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваЕлена ШмелеваСергей ЛавровЕдиная РоссияСергей ШойгуПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
Лента новостейМолния