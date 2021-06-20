https://ria.ru/20210620/pyaterka-1737798279.html

Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка

Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка - РИА Новости, 20.06.2021

Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка

Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:12

2021-06-20T17:12

2021-06-20T17:12

денис проценко

россия

анна кузнецова

елена шмелева

сергей лавров

единая россия

сергей шойгу

политика

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Источник, близкий к руководству "Единой России", рассказал РИА Новости, как принималось решение о первой "пятерке" предвыборного списка.По его данным, руководитель партии Дмитрий Медведев обсуждал варианты с президентом России Владимиром Путиным ещё с осени прошлого года."Они начали обсуждать этот вопрос вдвоём осенью прошлого года. Рассматривались разные варианты федеральной части списка, включая и такие, как в 2007, 2011 и 2016 году", - отметил собеседник агентства."Во внимание принимались различные соображения, включая особенности текущей избирательной кампании, а также другие аспекты текущей политической жизни. Кроме того, было особо подчёркнуто, что партия - это не один и не два человека в стране. Это более двух миллионов, представляющих разные социальные группы" - рассказал он.По словам источника, ещё один важный аспект, который принимался во внимание - "запрос на новые лица".Поэтому помимо политических "тяжеловесов", Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в пятерку вошли Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева - врач, защитник прав детей и руководитель организации, где собрана талантливая молодежь со всей страны, это отвечает взятому в последние годы социальному курсу партии, отметил источник.Комментируя информацию, опубликованную в некоторых СМИ на этот счёт ранее, собеседник агентства сказал: "Не стоит серьёзно относиться к мифическим источникам изданий-иноагентов. Плюс, они и сами говорили, что их покинули не только рекламодатели, но и сами источники".

https://ria.ru/20210619/edro-1737718420.html

https://ria.ru/20210619/medvedev-1737699979.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, россия, анна кузнецова, елена шмелева, сергей лавров, единая россия, сергей шойгу, политика